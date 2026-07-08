Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастопольский Центр «Мой бизнес» оказал более 3,2 тысяч услуг за первое полугодие 2026 года
Новости Республики
Севастопольский Центр «Мой бизнес» оказал более 3,2 тысяч услуг за первое полугодие 2026 года
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольский Центр «Мой бизнес» оказал более 3,2 тысяч услуг за первое полугодие 2026 года

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:49 08.07.2026

За первые шесть месяцев 2026 года севастопольский центр «Мой бизнес» оказал более 3,2 тысяч услуг предпринимателям, самозанятым и тем, кто только планирует открыть свое дело. Дополнительно специалисты провели более 500 консультаций по горячей линии. Всего за полугодие на площадке центра и в онлайн-формате прошло 70 мероприятий.

Центр «Мой бизнес» предоставляет предпринимателям широкий спектр мер поддержки. В нем действуют Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд, которые помогают бизнесу привлекать заемные средства и получать поручительства для банковских кредитов.

Особое внимание уделяется консультационному сопровождению. Предприниматели могут получить юридическую и финансовую консультацию, а также разъяснения по налогообложению, бухгалтерскому учету и обязательной маркировке товаров. Специалисты ведут активную работу с системой «Честный знак», помогая компаниям корректно внедрить новые требования и избежать штрафов.

Образовательные мероприятия центра строятся вокруг реальных запросов севастопольского бизнеса. В рамках семинаров, вебинаров и мастер-классов эксперты рассказывают, как эффективно работать с маркетплейсами, применять инструменты искусственного интеллекта и выстраивать SMM-стратегии в 2026 году. Кроме того, центр оказывает содействие в реализации инвестиционных проектов по принципу «одного окна», сопровождая бизнес на всех этапах, и на постоянной основе предоставляет адресную поддержку участникам СВО и членам их семей.

Узнайте больше:  Центр общественного здоровья Севастополя организовывает курсы первой помощи для жителей

Наиболее востребованной мерой поддержки для предпринимателей является помощь в продвижении: компании активно пользуются возможностью частичной компенсации затрат на рекламу в социальных сетях, на радио, наружные вывески и другие каналы привлечения клиентов. Это позволяет существенно экономить на маркетинге и эффективнее находить свою аудиторию.

Получить подробную информацию о мерах поддержки, расписании мероприятий и записаться на индивидуальную консультацию можно по адресу: проспект Октябрьской Революции, 42-Б, корпус 6, или по телефону +7 (8692) 22-92-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 10

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.