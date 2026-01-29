Прямо сейчас:
Севастопольский центр «Мой бизнес» оказывает поддержку участникам СВО в открытии собственного дела
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:38 29.01.2026

С 2026 года ветераны специальной военной операции, признанные безработными, смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса. Поддержка будет предоставляться по упрощенной схеме — без оценки доходов семьи. Данную меру предоставляет департамент труда и социальной защиты населения в рамках нацпроекта «Семья».

Мера поддержки реализуется в рамках социального контракта и предназначена для начала предпринимательской деятельности. Также она распространяется на членов семей ветеранов СВО — инвалидов I и II группы, в случае если сам ветеран отказывается от получения выплаты.

Важную роль в сопровождении ветеранов СВО, планирующих начать собственное дело, играют центры «Мой бизнес». По всей стране реализуются специальные образовательные и наставнические программы, направленные на профессиональную переподготовку и успешную интеграцию в гражданскую жизнь, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

В Севастополе такой программой стала инициатива «СВОй Старт», которая реализуется на базе центра «Мой бизнес». Она разработана специально для поддержки предпринимательских инициатив участников СВО и членов их семей. В рамках программы в течение двух дней участники проходят интенсивное обучение, в ходе которого знакомятся с основами предпринимательства, прорабатывают бизнес-идеи, изучают вопросы финансового планирования, юридические аспекты открытия бизнеса и этапы создания бизнес-плана.

После завершения обучения в течение двух месяцев действует программа наставничества. Опытные предприниматели и руководители делятся практическими знаниями и помогают участникам применять полученные навыки при запуске собственного дела.

В прошлом году более 30 человек уже прошли этот путь к своему делу.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

