Севастопольский центр «Мой бизнес» подвёл итоги работы за шесть месяцев 2024 года

Центр «Мой бизнес» был открыт в Севастополе в 2019 году и стал точкой притяжения для предпринимателей, самозанятых, а также физических лиц, планирующих открыть собственное дело. Здесь представители севастопольского бизнеса могут получить все необходимые консультации и услуги по принципу «одного окна» – начиная идеей и заканчивая выводом бизнеса на экспорт.

Благодаря поддержке севастопольского центра «Мой бизнес» многие предприниматели города получили возможность развить своё дело и предпринимательские навыки, а также найти новых клиентов и партнёров. Работа по реализации необходимых и эффективных мер поддержки предпринимателей Севастополя проводится постоянно, так как за каждым из них стоят новые рабочие места и дополнительный доход в бюджет города, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.

В первом полугодии наибольшим интересом среди клиентов центра пользовались проведённые 23 бесплатных вебинара, участие в которых приняли 268 субъектов малого и среднего предпринимательства. Также популярными стали устные консультации в центре «Мой бизнес», которыми воспользовались 233 субъекта МСП. На «горячую линию» обратились ещё 202 субъекта МСП. Также 122 СМСП приняли участие в 9 мастер-классах. Всего же с начала года в Центре было проведено 52 мероприятия и оказана 151 комплексная услуга – наиболее популярными из них стали консультации по вопросам финансового планирования и мерам государственной поддержки, а также различные курсы и семинары, направленные на развитие бизнеса.

Также на площадке центра «Мой бизнес» есть возможность бесплатного использования переговорных комнат, в которых можно провести рабочие встречи или переговоры. Организована и рабочая зона, в которой есть все необходимое – высокоскоростной интернет, комфортная мебель и необходимое оборудование.

Более подробную информацию об услугах центра «Мой бизнес» можно найти по ссылке: https://mb92.ru/. Чтобы получить услугу предприниматели могут лично прийти в центр по адресу: проспект Октябрьской революции, 42-Б, корпус 6 или направить обращение по электронной почте: info@mb92.ru, телефон +7 (8692) 22-92-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя