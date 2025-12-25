Севастопольский Центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям подготовиться к налоговым изменениям 2026 года

Для поддержки МСП Министерство экономического развития РФ рекомендовало регионам развернуть специальные программы, которые будут реализовываться за счет федерального бюджета на базе центров «Мой бизнес».
В Центре «Мой бизнес» Севастополя завершилась серия образовательных мероприятий, посвященных ключевым изменениям в налоговом законодательстве. За последние месяцы более 120 представителей бизнеса и специалистов в области бухгалтерского учета прошли обучение, чтобы уверенно войти в новый финансовый год.
Наша задача — чтобы у севастопольских предпринимателей были не только идеи и проекты, но и все необходимые компетенции для их устойчивого развития. Грамотное ведение учета и понимание законодательных изменений — основа стабильности и роста любого бизнеса, — отметила директор Центра «Мой бизнес» Наталия Борисова.
В рамках программ повышения квалификации были рассмотрены актуальные темы:
- «Налоги и налогообложение в 2026 году»;
- «1С:Бухгалтерия»;
- «Бухгалтерский и налоговый учет»;
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Участники не только изучили теоретические аспекты, но и отработали практические навыки. Так, при углубленной проработке темы на практическом семинаре «Изменения налогового законодательства в 2026 году» предприниматели и их представители, ведущие бухгалтерское сопровождение, смогли задать вопросы и разобрать сложные случаи из реальной практики.
Проведенные курсы и семинары стали частью системной работы Центра «Мой бизнес» по поддержке предпринимателей Севастополя, помогая им оставаться в правовом поле, минимизировать риски и эффективно планировать финансовую деятельность в условиях меняющегося законодательства.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
