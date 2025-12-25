Прямо сейчас:
Севастопольский Центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям подготовиться к налоговым изменениям 2026 года
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:08 25.12.2025

Для поддержки МСП Министерство экономического развития РФ рекомендовало регионам развернуть специальные программы, которые будут реализовываться за счет федерального бюджета на базе центров «Мой бизнес».

В Центре «Мой бизнес» Севастополя завершилась серия образовательных мероприятий, посвященных ключевым изменениям в налоговом законодательстве. За последние месяцы более 120 представителей бизнеса и специалистов в области бухгалтерского учета прошли обучение, чтобы уверенно войти в новый финансовый год.

Наша задача — чтобы у севастопольских предпринимателей были не только идеи и проекты, но и все необходимые компетенции для их устойчивого развития. Грамотное ведение учета и понимание законодательных изменений — основа стабильности и роста любого бизнеса, — отметила директор Центра «Мой бизнес» Наталия Борисова.

В рамках программ повышения квалификации были рассмотрены актуальные темы:

  •  «Налоги и налогообложение в 2026 году»;
  • «1С:Бухгалтерия»;
  • «Бухгалтерский и налоговый учет»;
  • «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Участники не только изучили теоретические аспекты, но и отработали практические навыки. Так, при углубленной проработке темы на практическом семинаре «Изменения налогового законодательства в 2026 году» предприниматели и их представители, ведущие бухгалтерское сопровождение, смогли задать вопросы и разобрать сложные случаи из реальной практики.

Проведенные курсы и семинары стали частью системной работы Центра «Мой бизнес» по поддержке предпринимателей Севастополя, помогая им оставаться в правовом поле, минимизировать риски и эффективно планировать финансовую деятельность в условиях меняющегося законодательства.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

