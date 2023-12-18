Севастопольский ТЮЗ открывает Новогоднюю кампанию подарком от Министра культуры РФ

Театр юного зрителя самым первым в городе начал прокат новогодних спектаклей, чем порадовал не только жителей, но и гостей Севастополя. Первая премьера — сказка для всей семьи «Зима в Простоквашино».

В этом году Севастопольский ТЮЗ отмечает свой 35-летний юбилей с момента создания. СевТЮЗ стал первым театром Крымского полуострова, посетившим новые субъекты нашей страны. Расширил географию своих гастролей, показав спектакль на Камчатке. Принял участие в федеральной программе «Большие гастроли», посетив Казань, где было показано 19 спектаклей за 4 дня, — отмечает заместитель губернатора города Севастополя Игорь Михеева.

В рамках открытия Новогодней кампании, заместитель губернатора вручил высокие награды мастерам сцены и сотрудникам театра. За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу благодарность Министра культуры Российской Федерации объявляется за их большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу:

Заслуженной артистке города Севастополя Елизавете Бессокирной

Заслуженному деятелю искусств города Севастополя Татьяне Карасёвой, главному художнику СевТЮЗ

Заслуженному работнику культуры города Севастополя Ирине Кузнецовой, заведующему музыкальной частью СевТЮЗ

Заслуженному деятелю искусств города Севастополя Виктору Куклину

Заслуженному деятелю искусств города Севастополя Ирине Пантелеевой, режиссёру-постановщику театра.

Невозможно представить театр без выдающихся личностей, которые его создают. В театре юного зрителя на протяжении 35 лет преданно и самозабвенно служат творцы. Их руками, идеями, талантом создаются те самые неповторимые спектакли, которые так любимы нашими зрителями. От лица коллектива поздравляю каждого с этой высокой наградой, — отмечает заслуженный работник культуры города Севастополя директор СевТЮЗ Андрей Маймусов.

Выходной день продолжился показом премьерного спектакля для всей семьи «Зима в Простоквашино», а также премьерой сказки для самых маленьких «Чудеса под Новый год».

источник: пресс-служба Севастопольского ТЮЗ