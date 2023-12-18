Севастопольский ТЮЗ открывает Новогоднюю кампанию подарком от Министра культуры РФ

Театр юного зрителя самым первым в городе начал прокат новогодних спектаклей, чем порадовал не только жителей, но и гостей Севастополя. Первая премьера — сказка для всей семьи «Зима в Простоквашино».
В этом году Севастопольский ТЮЗ отмечает свой 35-летний юбилей с момента создания. СевТЮЗ стал первым театром Крымского полуострова, посетившим новые субъекты нашей страны. Расширил географию своих гастролей, показав спектакль на Камчатке. Принял участие в федеральной программе «Большие гастроли», посетив Казань, где было показано 19 спектаклей за 4 дня, — отмечает заместитель губернатора города Севастополя Игорь Михеева.
В рамках открытия Новогодней кампании, заместитель губернатора вручил высокие награды мастерам сцены и сотрудникам театра. За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу благодарность Министра культуры Российской Федерации объявляется за их большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу:
- Заслуженной артистке города Севастополя Елизавете Бессокирной
- Заслуженному деятелю искусств города Севастополя Татьяне Карасёвой, главному художнику СевТЮЗ
- Заслуженному работнику культуры города Севастополя Ирине Кузнецовой, заведующему музыкальной частью СевТЮЗ
- Заслуженному деятелю искусств города Севастополя Виктору Куклину
- Заслуженному деятелю искусств города Севастополя Ирине Пантелеевой, режиссёру-постановщику театра.
Невозможно представить театр без выдающихся личностей, которые его создают. В театре юного зрителя на протяжении 35 лет преданно и самозабвенно служат творцы. Их руками, идеями, талантом создаются те самые неповторимые спектакли, которые так любимы нашими зрителями. От лица коллектива поздравляю каждого с этой высокой наградой, — отмечает заслуженный работник культуры города Севастополя директор СевТЮЗ Андрей Маймусов.
Выходной день продолжился показом премьерного спектакля для всей семьи «Зима в Простоквашино», а также премьерой сказки для самых маленьких «Чудеса под Новый год».
источник: пресс-служба Севастопольского ТЮЗ
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