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Севастопольское отделение СФР обеспечивает ежемесячными денежными выплатами более 35 тысяч горожан 

Севастопольское отделение СФР обеспечивает ежемесячными денежными выплатами более 35 тысяч горожан 

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:55 28.11.2023

В Севастополе 35 120 федеральных льготников получают ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Это граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, Герои России и СССР, члены семей умерших и погибших Героев России и СССР, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда и др. Если у гражданина есть право на ЕДВ по нескольким основаниям, ее установят по основанию, которое предусматривает более высокий размер выплаты.

Подать заявление на получение ЕДВ севастопольцы могут дистанционно через портал «Госуслуги», а также при личном визите в клиентские службы СФР и МФЦ. Гражданам с инвалидностью, а также гражданам, удостоенным звания Героя России, ЕДВ назначается беззаявительно. Все необходимые сведения отделение севастопольского Соцфонда получает посредством межведомственного взаимодействия.

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При желании получатели выплат могут выбрать набор социальных услуг взамен части ЕДВ. Сюда входит обеспечение лекарствами по рецепту врача, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородных электричках, а также на поездах дальнего следования к месту лечения и обратно. Исключение составляют Герои России и СССР, члены семей умерших (погибших) Героев России и СССР, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда – для этих категорий ЕДВ предоставляется в виде ежемесячных денежных выплат.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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