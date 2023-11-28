Севастопольское отделение СФР обеспечивает ежемесячными денежными выплатами более 35 тысяч горожан 

В Севастополе 35 120 федеральных льготников получают ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Это граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, Герои России и СССР, члены семей умерших и погибших Героев России и СССР, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда и др. Если у гражданина есть право на ЕДВ по нескольким основаниям, ее установят по основанию, которое предусматривает более высокий размер выплаты.

Подать заявление на получение ЕДВ севастопольцы могут дистанционно через портал «Госуслуги», а также при личном визите в клиентские службы СФР и МФЦ. Гражданам с инвалидностью, а также гражданам, удостоенным звания Героя России, ЕДВ назначается беззаявительно. Все необходимые сведения отделение севастопольского Соцфонда получает посредством межведомственного взаимодействия.

При желании получатели выплат могут выбрать набор социальных услуг взамен части ЕДВ. Сюда входит обеспечение лекарствами по рецепту врача, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородных электричках, а также на поездах дальнего следования к месту лечения и обратно. Исключение составляют Герои России и СССР, члены семей умерших (погибших) Героев России и СССР, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда – для этих категорий ЕДВ предоставляется в виде ежемесячных денежных выплат.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю