Севастопольского бизнесмена обвиняют в покушении на посредничество в коммерческом подкупе

Причем, в особо крупном размере.

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.3 ст.204.1 УК РФ).

Следователем по особо важным делам Севастопольского межрайонного следственного отдела установлено, что общество с ограниченной ответственностью, в котором обвиняемый состоял в должности заместителя гендиректора, заключило договор подряда со строительной фирмой на обустройство сетей газоснабжения двух новых жилых домов по проспекту Победы. Однако в ходе проверки ПАО «Севастопольгаз» выявило нарушения в документации по внутреннему и наружному газоснабжению указанных домов. Тогда у заместителя гендиректора ООО возник преступный умысел на посредничество в коммерческом подкупе: он предложил представителю строительной фирмы передать через него сотруднику ПАО «Севастопольгаз» определенную сумму для незаконного получения справок без реального устранения нарушений, — рассказали подробности дела в Следкоме.

13 августа текущего года заместитель гендиректора фирмы, находясь в автомобиле, получил от представителя фирмы-застройщика 120 000 рублей и 30 тысяч долларов США, что является особо крупным размером. Однако довести свои намерения до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, которые пресекли преступление.

В настоящее время следователем по особо важным делам Севастопольского межрайонного следственного отдела расследование уголовного дела завершено. В ходе следствия были установлены все обстоятельства совершенного преступления, собрана достаточная доказательственная база. С утвержденным прокуратурой обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.