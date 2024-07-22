Севастопольскому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» — 10 лет

В концертном зале Дворца культуры рыбаков состоялось торжественное собрание, приуроченное к 10-летию со дня создания организации. За 10 лет организация «Боевое братство» объединила в своих рядах тысячи ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции, заслужив общественное признание.

Первый заместитель губернатора Алексей Парикин поздравил «Боевое братство» с юбилейной датой основания, вручил благодарности членам организации.

Это не просто организация. Это люди, сплочённые одними идеями, одним позывам сердца и души. «Боевое братство» сплотило тех, кто беззаветно предан нашей Родине, нашим идеалам. Организация делает очень многое для того, чтобы мы жили, развивались, росли. «Боевое братство» воспитывает наше молодое поколение. Хочу поблагодарить вас за большую работу, пожелать организации процветания и роста. Уважаемые ветераны, хочу пожелать вам здоровья и благополучия, а всем нам – скорейшей победы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Алексея Парикина.

Председателю регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Василию Зубенко и военнослужащим также были вручены медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию».

К ветеранам боевых действий с приветствием и поздравлением обратился председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев.

Мы знаем, что сегодня «Боевое братство» готово в любой момент встать на защиту нашей Родины, прийти на помощь, чтобы сохранить безопасность и стабильность в регионе. Я хочу выразить огромную благодарность каждому из вас за вклад в укрепление обороноспособности и безопасности страны, – отмечает Владимир Немцев.

Руководитель общественной организации Василий Зубенко подчеркнул, что с началом СВО региональным отделением организации было налажено чёткое взаимодействие с воинскими частями Севастопольского гарнизона в части социальной защиты участников специальной военной операции, организована доставка гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожских областей.

Хочу сказать самые тёплые слова благодарности каждому члену организации за бескорыстную работу, активное участие в общественно-политической жизни города и страны. Желаю всем здоровья, благополучия, мира и добра, – говорит Василий Зубенко.

Сегодня Севастопольское отделение организации является самым авторитетным и сплочённым среди ветеранских организаций города, его основой являются патриотизм, воинская доблесть и честь, любовь к Родине.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя