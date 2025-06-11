Севастопольскому тепличному комбинату компенсируют затраты на энергоресурсы

В Севастополе завершился конкурс по предоставлению субсидии на возмещение части затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц, который проводился департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка в мае этого года.

По итогам конкурса субсидию получит ООО «Севагросоюз» – один из ведущих тепличных комбинатов города, который с 2015 года занимается выращиванием овощей в закрытом грунте.

Сумма субсидии составила 3 млн рублей и будет направлена на возмещение расходов, произведенных в текущем финансовом году на оплату потребленных тепло-и электроэнергии и газа при производстве овощей в теплицах.

В субсидируемом периоде с января по апрель этого года предприятие вырастило более 200 тонн овощной продукции, в основном огурцы.

До конца года ООО «Севагросоюз» планируют собрать порядка 615 тонн овощей закрытого грунта.

Правительство Севастополя поддерживает предприятие с 2020 года. Общий объем субсидий составляет около 24 млн рублей.

Продукция этого тепличного комплекса реализовывается в торговых сетях нашего города и в целом в Крыму.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя