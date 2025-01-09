Севастопольца оштрафовали на 120 тысяч рублей — пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю и сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в результате совместных мероприятий.
Оперативники установили, что 37-летний укладчик продукции местного хлебопекарного предприятия в свободное от работы время интересовался нетрадиционными сексуальными отношениями и активно пропагандировал их в социальных сетях. Его противоправная деятельность была пресечена правоохранителями. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ, а собранные сотрудниками полиции материалы направлены в суд, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.
Постановлением мирового судьи Нахимовского судебного района г. Севастополя нарушителю назначено административное наказание в виде штрафа в размере ста двадцати тысяч рублей.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе