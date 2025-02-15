Севастопольцам предлагают по новому оплачивать за техобслуживание газового оборудования

ГУП «Севастопольгаз» направил севастопольцам уведомления об оплате за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО), в которых предлагает воспользоваться новым удобным способом оплаты — ежемесячными платежами. Данные уведомления не обязывают абонентов оплачивать техобслуживание до его проведения, а предлагают заключить договор публичной оферты для перехода на новую систему оплаты.

Новая система, действующая в рамках публичной оферты, позволяет оплачивать услуги техобслуживания равными долями (1/12 от годовой стоимости услуги) каждый месяц. Это сделано для удобства абонентов и равномерного распределения коммунальных расходов в течение года.

Для перехода на ежемесячную оплату достаточно оплатить сумму, указанную в новой квитанции в строке «ТО ВКГО». Это будет означать согласие с условиями публичной оферты и заключение договора. Посещать офис ГУП «Севастопольгаз» лично не нужно. В случае если абонент не хочет переходить на новую систему, оплачивать данную строку в квитанции не нужно, квитанция о единоразовой оплате будет направлена уже после осуществления техобслуживания.

Напомним, что техобслуживание проводится не реже одного раза в год по утвержденному графику и является обязательным условием поставки газа. В Севастополе эти услуги предоставляет исключительно ГУП «Севастопольгаз» согласно постановлению Правительства РФ.

В квитанциях также может быть указана «задолженность за ТО ВКГО» на 1 января 2025 года – это относится к неоплаченным начислениям за выполненное техобслуживание в 2024 году. При возникновении вопросов по начислениям, в том числе в случае некорректного начисления суммы, звоните по телефонам:

+7 (8692) 41-77-11,

+7 (978) 846-13-06,

+7 (978) 846-18-56.

Обращаем внимание, что в настоящее время ГУП «Севастопольгаз» регулярно направляет информационные предложения о заключении публичной оферты для перехода на новую систему ежемесячной оплаты в целях информирования о наличии такой возможности. Информация о возможности перейти на новую систему ежемесячной оплаты не является обязательством для абонентом.

С актуальной стоимостью техобслуживания можно ознакомиться по ссылке.

Напоминаем, что техобслуживание необходимо для обеспечения безопасного функционирования газового оборудования. Ознакомиться с памяткой по безопасному использованию газа можно также по ссылке.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя