Севастопольцам рассказали о механизме налоговой амнистии и проактивном получении налоговых вычетов

Специалисты Управления ФНС России по г. Севастополю продолжают информировать об изменениях, внесенных в Налоговый кодекс: на очередном вебинаре речь шла о налоговой амнистии за отказ от схем дробления бизнеса, а также о новом проактивном порядке предоставления налоговых вычетов.
Начальник правового отдела Надежда Панченко отметила, что 12 июля 2024 года принят Федеральный закон №176-ФЗ, статьей 6 которого установлена налоговая амнистия для отказа от схем дробления бизнеса. Речь идет о разделении единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными организациями или предпринимателями, над которыми осуществляется общий контроль с целью занижения сумм налогов. Как правило, минимизация осуществляется с применением специальных налоговых режимов, так как их использование позволяет уплачивать налоги по пониженным ставкам.
Амнистия подразумевает прекращение обязанности по уплате налогов, начисленных по итогам проверок за периоды 2022 — 2024 годов, а также пеней и штрафов в части правонарушений, связанных с дроблением бизнеса, при добровольном отказе от применения схем. При этом, добровольный отказ предполагает самостоятельное исчисление и уплату налогов в общем размере, определенном на основе консолидированных по всей группе лиц доходов, а также отказ от применения таких схем в последующем.
Надежда Панченко подчеркнула, что налоговая амнистия позволит налогоплательщикам без дополнительных издержек, в том числе судебных расходов, привести свои налоговые обязательства в соответствие с нормами законодательства, а также выбрать такую модель ведения бизнеса, которая позволит оптимизировать налоговую нагрузку без применения незаконных схем ухода от налогообложения.
Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №2 Наталья Балуева сообщила, что с 2024 года действует упрощенный порядок получения социальных налоговых вычетов для физических лиц, получивших услуги по расходам, связанным с оплатой медицинских, образовательных и фитнес услуг.
Благодаря новому механизму существенно облегчается процедура получения вычета. Налогоплательщикам теперь не придется собирать справки об оплаченных суммах, так как организации и предприниматели, оказывающие услуги, смогут предоставить соответствующие сведения непосредственно в налоговую службу. По сведениям, поступившим в электронном виде в 2024 году и успешно прошедшим контроль, налоговый орган в 2025 году сформирует предзаполненное заявление на получение социальных налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке и разместит его в «Личном кабинете для физических лиц». Пользователю личного кабинета останется лишь подписать заявление.
Наталья Балуева подчеркнула, что получение сведений напрямую от лиц, оказывающих услуги, позволит налоговой службе предоставлять социальные налоговые вычеты проактивно и быстро. При этом будут минимизированы трудозатраты налогоплательщиков по сбору подтверждающих документов, заполнению и представлению в налоговый орган налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц.
Всего в городе Севастополе на текущий день зафиксировано порядка 500 поставщиков платных услуг. В адрес всех субъектов направлены информационные письма с разъяснением порядка предоставления социального вычета в проактивном порядке и предложением предоставить документы об оказанных услугах в налоговую службу.
Ознакомиться с записью вебинара можно на официальной странице социальной сети «Вконтакте» сообщества УФНС России по г. Севастополю.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
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