Севастопольцам рассказали о механизме налоговой амнистии и проактивном получении налоговых вычетов

Специалисты Управления ФНС России по г. Севастополю продолжают информировать об изменениях, внесенных в Налоговый кодекс: на очередном вебинаре речь шла о налоговой амнистии за отказ от схем дробления бизнеса, а также о новом проактивном порядке предоставления налоговых вычетов.

Начальник правового отдела Надежда Панченко отметила, что 12 июля 2024 года принят Федеральный закон №176-ФЗ , статьей 6 которого установлена налоговая амнистия для отказа от схем дробления бизнеса. Речь идет о разделении единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными организациями или предпринимателями, над которыми осуществляется общий контроль с целью занижения сумм налогов. Как правило, минимизация осуществляется с применением специальных налоговых режимов, так как их использование позволяет уплачивать налоги по пониженным ставкам.

Амнистия подразумевает прекращение обязанности по уплате налогов, начисленных по итогам проверок за периоды 2022 — 2024 годов, а также пеней и штрафов в части правонарушений, связанных с дроблением бизнеса, при добровольном отказе от применения схем. При этом, добровольный отказ предполагает самостоятельное исчисление и уплату налогов в общем размере, определенном на основе консолидированных по всей группе лиц доходов, а также отказ от применения таких схем в последующем.

Надежда Панченко подчеркнула, что налоговая амнистия позволит налогоплательщикам без дополнительных издержек, в том числе судебных расходов, привести свои налоговые обязательства в соответствие с нормами законодательства, а также выбрать такую модель ведения бизнеса, которая позволит оптимизировать налоговую нагрузку без применения незаконных схем ухода от налогообложения.

Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №2 Наталья Балуева сообщила, что с 2024 года действует упрощенный порядок получения социальных налоговых вычетов для физических лиц, получивших услуги по расходам, связанным с оплатой медицинских, образовательных и фитнес услуг.

Благодаря новому механизму существенно облегчается процедура получения вычета. Налогоплательщикам теперь не придется собирать справки об оплаченных суммах, так как организации и предприниматели, оказывающие услуги, смогут предоставить соответствующие сведения непосредственно в налоговую службу. По сведениям, поступившим в электронном виде в 2024 году и успешно прошедшим контроль, налоговый орган в 2025 году сформирует предзаполненное заявление на получение социальных налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке и разместит его в «Личном кабинете для физических лиц» . Пользователю личного кабинета останется лишь подписать заявление.

Наталья Балуева подчеркнула, что получение сведений напрямую от лиц, оказывающих услуги, позволит налоговой службе предоставлять социальные налоговые вычеты проактивно и быстро. При этом будут минимизированы трудозатраты налогоплательщиков по сбору подтверждающих документов, заполнению и представлению в налоговый орган налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц.

Всего в городе Севастополе на текущий день зафиксировано порядка 500 поставщиков платных услуг. В адрес всех субъектов направлены информационные письма с разъяснением порядка предоставления социального вычета в проактивном порядке и предложением предоставить документы об оказанных услугах в налоговую службу.

Ознакомиться с записью вебинара можно на официальной странице социальной сети «Вконтакте» сообщества УФНС России по г. Севастополю.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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