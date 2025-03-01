Севастопольцам, у которых дома не газифицированы, пересчитают платежи за электричество

Управлением по тарифам города Севастополя пересмотрены пороговые значения диапазонов потребления электрической энергии для севастопольцев, живущих в частных домах как в городе, так и в сельской зоне (включая СНТ), чьи дома не подключенны к централизованной системе газоснабжения, а оборудованы паспортизироваными электроотопительными установками.
Приказ управления по тарифам позволит скорректировать сезонные диапазоны потребления электроэнергии зимой.
Изменения диапазонов потребления электрической энергии касаются всех жителей частного сектора, включая СНТ, чьи дома не подключены к централизованной системе газоснабжения и обогреваются зимой паспортизироваными электроотопительными установками.
Теперь эти показатели увеличены в 1 диапазоне – до 3600 кВт.ч включительно, во 2 диапазоне — от 3601 до 6000 включительно и в 3 диапазоне – свыше 6000 кВт.ч.
По информации «Севэнергосбыт» перерасчет коснется около 400 частных домов.
Перерасчет будет сделан с 1 января 2025.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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