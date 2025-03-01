Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастопольцам, у которых дома не газифицированы, пересчитают платежи за электричество
Новости Республики
Севастопольцам, у которых дома не газифицированы, пересчитают платежи за электричество
фото: pxhere.com

Севастопольцам, у которых дома не газифицированы, пересчитают платежи за электричество

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:20 01.03.2025

Управлением по тарифам города Севастополя пересмотрены пороговые значения диапазонов потребления электрической энергии для севастопольцев, живущих в частных домах как в городе, так и в сельской зоне (включая СНТ), чьи дома не подключенны к централизованной системе газоснабжения, а оборудованы паспортизироваными электроотопительными установками.

Приказ управления по тарифам позволит скорректировать сезонные диапазоны потребления электроэнергии зимой.

Изменения диапазонов потребления электрической энергии касаются всех жителей частного сектора, включая СНТ, чьи дома не подключены к централизованной системе газоснабжения и обогреваются зимой паспортизироваными электроотопительными установками.

Узнайте больше:  Херсонес Таврический передал гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции

Теперь эти показатели увеличены в 1 диапазоне – до 3600 кВт.ч включительно, во 2 диапазоне — от 3601 до 6000 включительно и в 3 диапазоне – свыше 6000 кВт.ч.

По информации «Севэнергосбыт» перерасчет коснется около 400 частных домов.

Перерасчет будет сделан с 1 января 2025.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: газоснабжение Крыма

газоснабжение Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x