Севастопольцам, у которых дома не газифицированы, пересчитают платежи за электричество

Управлением по тарифам города Севастополя пересмотрены пороговые значения диапазонов потребления электрической энергии для севастопольцев, живущих в частных домах как в городе, так и в сельской зоне (включая СНТ), чьи дома не подключенны к централизованной системе газоснабжения, а оборудованы паспортизироваными электроотопительными установками.

Приказ управления по тарифам позволит скорректировать сезонные диапазоны потребления электроэнергии зимой.

Изменения диапазонов потребления электрической энергии касаются всех жителей частного сектора, включая СНТ, чьи дома не подключены к централизованной системе газоснабжения и обогреваются зимой паспортизироваными электроотопительными установками.