Севастопольцам в голосовании по формированию комфортной городской среды будут помогать добровольцы

В Севастополе членами волонтерского штаба для помощи жителям в голосовании по формированию комфортной городской среды стали 197 человек. Добровольцы расскажут жителям о планируемых к благоустройству общественных пространствах, помогут жителям проголосовать на сайте и проинформируют о результатах федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Среди волонтеров есть как опытные ребята, которые уже участвовали в крупных мероприятиях – сборе гуманитарной помощи в акции «Своих не бросаем», голосовании за поправки в Конституцию, праздновании Дня Победы и других. Также среди добровольцев есть те, для кого помощь в голосовании за формирование комфортной городской среды станет первым опытом.

Участие в таком масштабном голосовании в качестве волонтера – отличная возможность помочь людям, внести свой вклад в развитие нашего города и познакомиться с активными ребятами. Это будет мой первый волонтерский опыт, но я абсолютно не переживаю: нам провели хороший инструктаж и четко объяснили, что нужно будет делать, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя добровольца Юлию.

Напомним, в Севастополе начались работы по благоустройству еще двух общественных пространств – победителей голосования прошлого года: зеленых зон в районе дома №106 по проспекту Генерала Острякова и между домами №40 и №32 по проспекту Октябрьской Революции. Также в ближайшее время начнется благоустройство зеленой зоны в районе домов №47 и №49 на улице Федоровской в поселке Любимовка. С 15 апреля по 31 мая на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году.

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