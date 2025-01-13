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Севастопольцев приглашают принять участие в акселераторе творческих проектов «Создавай.Таврида»

Севастопольцев приглашают принять участие в акселераторе творческих проектов «Создавай.Таврида»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:19 13.01.2025

С 8 по 13 марта 2025 года в Крыму пройдет акселератор творческих проектов «Создавай.Таврида», организованный АНО «Таврида.Арт» при поддержке Росмолодежи для молодых деятелей культуры и искусства. Проектное обучение предоставляет участникам информацию, которую они могут сразу применять на практике. Общение с экспертами, готовыми делиться своим опытом и знаниями, также играет ключевую роль в этом процессе.

Участники программы смогут освоить основы проектного менеджмента, научиться презентовать свои идеи и развить навыки публичных выступлений. В результате итоговой защиты проектов финалисты получат наставничество от экспертов и возможность участвовать в конкурсе Росмолодежь.Гранты.

Мы стремимся создать все условия для поддержки талантливой молодежи, и акселератор «Создавай.Таврида» — это важный шаг в этом направлении. Уверена, что участники получат не только знания и навыки, но и возможность реализовать свои идеи на практике, что станет залогом их успешного будущего в сфере культуры и искусства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

Напомним, за прошлый год 58 участников и финалистов акселератора смогли выиграть федеральные и региональные гранты на общую сумму свыше 27 миллионов рублей.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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