Севастопольцев приглашают принять участие в фестивале «Всей семьёй играем в настольный теннис»

В Севастополе с 1 февраля по 17 марта пройдёт фестиваль «Всей семьёй играем в настольный теннис», посвящённый Году семьи. Организатором выступает Севастопольская федерация настольного тенниса «Омега» совместно с автономной некоммерческой организацией «Совет отцов Севастополя».

Задачи фестиваля – формирование семейной культуры спортивной жизни, повышение качества жизни через физическую активность, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом и другие.

Ведущие спортсмены Севастополя будут проводить мастер-классы для любителей настольного тенниса. Это будет не профессиональный спорт, это будет для любителей. Мы проведём обучающие занятия, а в конце фестиваля проведём соревнования, которые будут проводиться в парном разряде, где будут играть и родители, и ребёнок, чтобы была игра командная, а не личная. Распределим участников по нескольким возрастным группам, чтобы у нас были примерно равные силы, то есть дети до 13-ти, до 16-ти, до 20 лет, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-президента севастопольской федерации настольного тенниса «Омега» Юрия Громяк.

Занятия по настольному теннису для участников фестиваля будут проходить на двух основных локациях: в зале на территории эко-парка «Лукоморье» и в ресурсном центре «Папа-центр Севастополь». Финальные соревнования состоятся во Дворце культуры рыбаков.

Даже по названию фестиваля уже понятно, что это мероприятие должно быть достойным, что должны заинтересоваться папы, мамы, дедушки, потому что настольный теннис позволяет играть всем в любых условиях – летом, зимой, каждый день, — отмечает председатель Олимпийского совета Севастополя, заслуженный работник физической культуры России Владимир Весёлкин.

Сегодня состоялась пресс-конференция по открытию семейного фестиваля, а также зарегистрировались первые участники. Для них прошёл первый мастер-класс – его провёл действующий чемпион Севастополя Артём Качалов.

Подать заявку на участие в фестивале можно до 1 февраля:

онлайн – на сайте Севастопольской федерации настольного тенниса «Омега»;

в эко-парке «Лукоморье» по адресу ул. Тарутинская, 38;

в «Папа-центре», адрес – ул. Жидилова, 10.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя