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Севастопольцев приглашают стать… волшебниками. Как?
фото: pikist.com

Севастопольцев приглашают стать… волшебниками. Как?

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:37 23.11.2023

Севастопольское благочиние просит горожан принять участие в акции и стать добрыми волшебниками, чтобы в День святого Николая, 19 декабря, 60 особенных детей обнаружили за дверью красный мешок с подарками.

На попечении нашего отдела сейчас находятся около 60 особенных детей, вы можете стать добрым волшебником для одного из них. Суть акции в том, что мы готовим с помощью добрых помощников подарки детям, а в сам день Святого Николая тайно повесим на входную дверь ребенку красный мешок с сюрпризом. Помогите нам сотворить чудо, творите добро сами или вместе со своими детьми, — цитирует «Севастопольская газета» представителей благочиния.

Акция «Тайный помощник святителя Николая», которую организует отдел социального служения Севастопольского благочиния, проводится третий год подряд. Чтобы стать добрым волшебником, нужно добавиться в группе телеграм-канала Гуманитарной миссии Севастопольского благочиния «Помощники святителя Николая».

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Администраторы назовут имя ребенка и рекомендации по подарку, так все дети имеют ограничения по здоровью. К подарку желательно приложить открытку с поздравлениями, упаковать его в красный мешок и привезти в отдел социального служения Благочиния. Можно отвезти подарок самостоятельно.

Впрочем, стать волшебником можно и без подарка. Например, помочь развести подарки по адресам, или приобрести красную ткань для волшебных мешков. Любая помощь окажется кстати!

источник: «Севастопольская газета»

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