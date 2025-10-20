Севастопольцы готовятся к Новому году: продажи праздничных украшений выросли на две трети

Аналитики Авито изучили продажи нового декора в III квартале 2025 года. Оказалось, что жители Севастополя в этом году раньше начали покупать новогодние украшения — их продажи за год выросли на 17%, а за квартал — почти на две трети. Также активно покупают освещение и предметы для хранения.

Праздник к нам приходит

Жители Севастополя в этом году начали готовиться к Новому году заранее — продажи праздничных украшений в III квартале этого года выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А относительно предыдущего квартала продажи выросли на 62%. В среднем новый новогодний декор покупали за 3 000 рублей.

Светлые решения

Также аналитики заметили еще один тренд — на Авито за последний квартал выросли продажи освещения. Вероятно, это связано с тем, что свет становится все более полноправным участником интерьера — его легко адаптировать под разные сценарии, а также им можно зонировать помещения и подчеркивать дизайнерские решения. Так, светодиодную подсветку стали покупать чаще на 57% — она в среднем обходилась в 500 рублей. Новое декоративное освещение стали покупать чаще на 25%. В среднем оно обходилось в 5 500 рублей. А продажи потолочного и настенного освещения — люстр и светильников — выросли на 6%. Их в среднем покупали за 6 000 рублей.

Тренд на декор

Освежить квартиру и добавить в нее уюта также легко с помощью декора — его продажи на Авито продолжают расти. Так, на 8% чаще стали покупать вазы, кашпо, и искусственные цветы. Они в среднем обходились в 1 500 рублей. На 5% выросли продажи свечей — их в среднем покупали за 500 рублей. Также на 5% выросли продажи другого декора — скульптур, статуэток, панно и прочего. В среднем их покупали за 3 000 рублей.

Мода на организацию пространства

Также в тренде — предметы для хранения. Избавление от лишнего и сортировка всего нужного сегодня в моде, поэтому на Авито активно покупают ящики, коробки, органайзеры, корзины и прочее. Их продажи за год выросли на 19%. В среднем новые предметы для хранения покупали за 1 000 рублей.

