Севастопольцы имеют возможность подать заявку на III Всероссийскую муниципальную премию «Служение»

Официально дан старт III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Мероприятие проводится по поручению Президента России Владимира Путина и призвано отметить ежедневный труд тех, кто работает на благо развития территорий и повышения качества жизни граждан в муниципалитетах страны.

22 октября на заседании Наблюдательного совета Премии были утверждены обновленные подходы и номинации: «Мужество и героизм на благо служения Родине», «Благополучие семьи — приоритет государства», «Развитие территории — благополучие жителей», «Укрепляем партнёрство — расширяем возможности», «Инициатива каждого — общий успех», «Великое наследие для будущих поколений», «Диалог с населением — открытость власти», «Молодой современный управленец на службе страны».

Как отметил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, интерес к проекту растет.

В прошлом году на нее поступило вдвое больше заявок, чем годом ранее, и кратно увеличилось количество участников от новых субъектов Российской Федерации. Цифры и сама Премия показывают важность труда муниципальных служащих и отношение к этому труду со стороны государства, – заявил Евгений Грачев.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева добавила, что Премия не только позволяет выразить благодарность служащим, но и становится инструментом для тиражирования лучших практик по всей стране.

Президент нашей страны сказал, что работа на муниципальном уровне – это миссия. Сегодня муниципальное сообщество формирует культуру любви к родному краю, бережно сохраняя исторические корни и одновременно двигаясь вперед, внедряя инновационные решения. Важным инструментом в работе местных властей становится опыт коллег», – сказала Ирина Гусева.

В этом году организаторы усилили экспертный состав и контроль качества оценки заявок, чтобы выявить по-настоящему уникальные проекты. Истории победителей будут популяризироваться на федеральных площадках.

Узнать информацию о номинациях и подать заявку на участие в Премии можно на официальном сайте. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя