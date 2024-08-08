Севастопольцы, имущество которых пострадало от ракетной атаки ВСУ, выплатят компенсацию

На заседании Правительства Севастополя под председательством Михаила Развожаева было принято постановление. В соответствие с ним севастопольцам, имущество которых пострадало в ходе атаки ВСУ на город, выделят компенсацию из резервного фонда в размере четырёх миллионов рублей.

Для оказания финансовой помощи севастопольцам, чьё имущество пострадало при атаке ВСУ, из резервного фонда будет выделено 4 736 405 рублей. Данный объём установлен протоколом комиссии по определению размера финансовой помощи. Планируется оказать финансовую помощь 26 людям, среди них: у девяти пострадало имущество и у 17 пострадали транспортные средства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елену Бардакову. источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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