фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольцы могут получить консультацию общественных инспекторов Госжилнадзора. Бесплатно

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:43 15.01.2026

20 января с 11:00 до 13:00 в городе пройдет личный прием граждан общественными инспекторами Госжилнадзора. Жители смогут обсудить острые вопросы жилищно-коммунальной сферы, получить квалифицированную помощь и найти пути решения проблем, связанных с деятельностью управляющих компаний, ТСЖ или ЖСК.

Прием состоится по адресу: улица Генерала Коломийца, 5. Для участия необходимо предварительно записаться по телефону +7 (978) 805-93-53. Запись доступна ежедневно с 10:00 до 17:00.

Общественные инспекторы выступают в роли посредников между жильцами и организациями, отвечающими за содержание многоквартирных домов. Их основная задача — защищать права собственников и арендаторов, контролировать качество коммунальных услуг, соблюдение жилищного законодательства и сохранность общего имущества.

На приеме специалисты помогут разобраться в самых разных ситуациях: от перебоев с отоплением, водоснабжением или вывозом мусора — до споров по начислениям в квитанциях, незаконному использованию общедомового имущества, организации общих собраний собственников и вопросам законности перепланировки квартир.

Такие встречи стали важной частью диалога между горожанами и ведомством. Они позволяют не только оперативно выявлять нарушения, но и предотвращать конфликты, а также повышать ответственность управляющих организаций перед жителями.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

