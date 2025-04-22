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Севастопольцы могут зарегистрировать права на объект недвижимости можно через Госуслуги
источник иллюстрации: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольцы могут зарегистрировать права на объект недвижимости можно через Госуслуги

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:07 22.04.2025

Через Госуслуги можно подать документы об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности на объект недвижимости. Для того, чтобы подать заявление необходимо иметь подтвержденную учетную запись.

Заявление может подать только собственник объекта недвижимости. К заявлению необходимо приложить технический или межевой план, подготовку которых осуществляет только кадастровый инженер. Кроме того, заявление обязательно должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), которую можно получить бесплатно с помощью приложения «Госключ», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела учетно-регистрационных действий Севреестра Ольгу Коростель.

Подписанное заявление с документами отправится в ведомство автоматически. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости появится в личном кабинете после обработки заявления.

Также посредством портала gosuslugi.ru можно подавать заявление на исправление технических ошибок, а также внесение сведений в ЕГРН, таких как СНИЛС, адрес объекта недвижимости, изменение ФИО и другие, – говорит специалист.

Преимущество получения государственных услуг Севреестра в электронном виде очевидно. Портал позволяет заявителю обращаться за подобной услугой без посещения офиса МФЦ, из любой точки России и в любое время. Услугу можно найти в разделе «Земля и дом» или по ссылке.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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