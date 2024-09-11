Севастопольцы начали получать налоговые уведомления на оплату имущественных налогов

Стартовала рассылка налоговых уведомлений, которые содержат расчет имущественных налогов за 2023 год, и в отдельных случаях, налога на доходы физических лиц.

Традиционно горожане получают такие уведомления осенью каждого года: налоговая служба размещает их в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или отправляет по почте заказным письмом.

Получить уведомление можно также через сайт Госуслуг. Однако, следует знать, что для этого необходимо, чтобы соблюдались следующие условия. Во-первых, у физического лица была подтвержденная учетная запись в единой системе идентификации и аутентификации на портале Госуслуг, а во-вторых, необходимо направить согласие на получение, подписанное усиленной неквалифицированной электронной подписью (для генерации которой потребуется установить приложение «Госключ»).

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 300 рублей, налоговое уведомление не направляется (будет направлено в следующем году). Исключение составляют случаи, когда по истечении календарного года налоговый орган утратит право направлять налоговое уведомление, в связи с тем, что истекут три календарных года, предшествующие календарному году направления налогового уведомления.

Налоговое уведомление включает в себя: суммы имущественных налогов, сведения об объектах налогообложения, налоговой базе, сроки уплаты, а также сведения, необходимые для перечисления налога в качестве единого налогового платежа в бюджетную систему Российской Федерации.

Следует отметить, что уплатить налоги можно «в один клик» — через личный кабинет на сайте ФНС, в личном кабинете на ЕПГУ, через QR-код, который размещен на уведомлении. Также оплату можно осуществить через банковские учреждения, указав реквизиты платежа или УИН, размещенный в уведомлении – в срок не позднее 2 декабря 2024 года. Все уплаченные суммы налогоплательщики смогут увидеть в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

С информацией обо всех аспектах уплаты имущественных налогов можно ознакомиться на промостранице «Налоговое уведомление 2024 года», которая размещена на сайте ФНС России.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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