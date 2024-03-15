Севастопольцы написали более 1 300 онлайн-обращений к властям за прошедшую неделю

Так, севастопольцы писали об опасных металлических столбах на одном из участков пляжа «Омега».

Спилили металлоконструкции и оставили по 5-7 сантиметров железных спиленных столбов, которые торчат из земли. Они могут предоставлять угрозу для людей, детей, – сообщали горожане в соцсетях.

Комментарии были направлены в управление по эксплуатации объектов городского хозяйства. Вскоре оператор пляжа демонтировал оставшиеся конструкции.

ЦУР также регулярно фиксирует комментарии жителей города о строительстве и ремонте дорог, в том числе в сёлах.

Можно уточнить, получилось ли запланировать ремонт дороги на улице Виноградной и Сумской в селе Полюшко в этом году? – спрашивали люди.

К ремонту улицы Сумской уже приступили. Она ведёт к множеству жилых домов, а также детскому саду № 130. Работы проведут благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего же в этом году в селе Полюшко приведут в порядок семь дорог.

Напомним, обращения по теме благоустройства, ЖКХ, уличного освещения можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:

Задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале по ссылкам:

Кроме того, сообщения по любым темам принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя в социальных сетях и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя