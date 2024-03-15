Севастопольцы написали более 1 300 онлайн-обращений к властям за прошедшую неделю

За неделю с 4 по 10 марта жители Севастополя оставили 1 319 сообщений и комментариев в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». По информации Центра управления регионом, самые популярные темы обращений – благоустройство, дороги и транспорт, а также жилищно-коммунальное хозяйство.
Так, севастопольцы писали об опасных металлических столбах на одном из участков пляжа «Омега».
Спилили металлоконструкции и оставили по 5-7 сантиметров железных спиленных столбов, которые торчат из земли. Они могут предоставлять угрозу для людей, детей, – сообщали горожане в соцсетях.
Комментарии были направлены в управление по эксплуатации объектов городского хозяйства. Вскоре оператор пляжа демонтировал оставшиеся конструкции.
ЦУР также регулярно фиксирует комментарии жителей города о строительстве и ремонте дорог, в том числе в сёлах.
Можно уточнить, получилось ли запланировать ремонт дороги на улице Виноградной и Сумской в селе Полюшко в этом году? – спрашивали люди.
К ремонту улицы Сумской уже приступили. Она ведёт к множеству жилых домов, а также детскому саду № 130. Работы проведут благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего же в этом году в селе Полюшко приведут в порядок семь дорог.
Напомним, обращения по теме благоустройства, ЖКХ, уличного освещения можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:
Задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале по ссылкам:
Кроме того, сообщения по любым темам принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя в социальных сетях и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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