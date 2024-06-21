Севастопольцы оставили к властям более 1 300 онлайн-обращений за прошедшую неделю

За неделю с 10 по 16 июня севастопольцы оставили 1 348 комментариев в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Больше всего жители города писали о последствиях непогоды, а также о благоустройстве, дорогах и работе общественного транспорта. Сотрудники Центра управления регионом собрали и проанализировали обращения:

Вечером 14 июня на Севастополь обрушился сильнейший ливень, от которого пострадали автомобили и дороги, лестницы и жилые помещения. По информации губернатора Михаила Развожаева, последствия стихии устраняли 78 машин спецтехники и почти 500 человек. В их числе сотрудники предприятий «Севавтодор», «Парки и скверы», «Севастопольэнерго», «Водоканал», спасательной службы Севастополя и МЧС России.

Также поступали комментарии с просьбами привести в порядок мусорные площадки на улице Советской, напротив дома № 50, а также на улице Хрусталёва, 39. Пользователи соцсетей сообщили, что по этим адресам образовались свалки сухих веток и другого бытового мусора. Вопросом занялась администрация Ленинского района. Вскоре мусорные площадки расчистили.

Кроме того, горожане сообщали, что на улице Шабалина отсутствовало несколько важных дорожных знаков: «Движение по полосам» и «Поворот направо» над правой полосой, а также после перекрёстка, над встречной полосой, не было знака «Въезд запрещён» с указанием полосы. Люди попросили разместить знаки правильно, чтобы избежать спорных ситуаций и ДТП. Комментарии были направлены в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Знаки восстановили.

Напомним, задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале: