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Севастопольцы, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях, могут получить финансовую и соцпомощи. Как?

Севастопольцы, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях, могут получить финансовую и соцпомощи. Как?

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:34 28.11.2023

Главное управление МЧС России по городу Севастополю информирует граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях, о возможности получения финансовой помощи и социальной поддержки от государства, если их имущество первой необходимости утрачено, нарушены условия жизнедеятельности, причинён вред здоровью, погиб кто-то из членов семьи.

Обратиться за помощью можно через Госуслуги, МФЦ, уполномоченный орган или местную администрацию. Заявление могут подать граждане, пострадавшие от ЧС федерального, межрегионального, регионального или межмуниципального характера. Сделать это онлайн можно с помощью информационного ресурса «Государственная поддержка в чрезвычайной ситуации», размещенного на Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу https://www.gosuslugi.ru/mchs.

 

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ГУ МЧС России в Севастополе
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