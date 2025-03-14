Севастопольцы продолжают раздавать деньги мошенникам. На этот раз «улов» аферистов составил 3,5 млн рублей

Так, севастопольский 75-летний пенсионер решил доказать, что является не только уверенным пользователем соцсетей и интернет-пространства, но и с лёгкостью разбирается в премудростях криптоинвестирования. На протяжении нескольких месяцев он по наставлениям «специалиста», с которым познакомился в виртуальном пространстве, вкладывал свои сбережения в электронную валюту. Естественно, что ожидания пожилого криптоинвестора не оправдались и вместо большой прибыли он лишился своих 2,9 млн рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

По аналогичной схеме дистанционным мошенникам инвестировала своих 107 тысяч рублей местная 24-летняя специалистка техподдержки.

«Продление» договора мобильной связи обошлось в 410 тысяч рублей 20-летнему продавцу-консультанту магазина. Сначала мошенники узнали у девушки секретный код из смс-сообщения, а потом убедили перечислить свои сбережения на «безопасные» счета.

Четвёртой пострадавшей стала 47-летняя бухгалтер предприятия, которая желая приобрести инвалидную коляску по объявлению в Интернете, продиктовала мошенникам полные данные своей банковской карты и сразу же лишилась 174 тысячи рублей.

Полиция Севастополя напоминает гражданам, что предложения быстро получить высокую прибыль с помощью инвестирования – это уловки мошенников!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю