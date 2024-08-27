Севастопольцы-участники СВО взяли золото и серебро на Кубке Защитников Отечества

Парни нуждаются в реабилитации — психологической, юридической и других видах поддержки. За помощью они обращаются в фонд, а фонд в свою очередь их направляет к нам. Также ветеранам активно помогает управлением спорта. Они выделяют финансы, обеспечивают спортсменам экипировку и необходимые спортивные аксессуары, — рассказал А.Попов.

Подают пример и вдохновляют

Занятия на базе спортивной школы олимпийского резерва №2 посещают две группы спортсменов. Часть из них занимаются по системе инваспорта: это спортсмены, которые имеют инвалидность опорно-двигательного аппарата, и есть спортсмены, которые участвовали в СВО. При этом отделение пауэрлифтинга работает также и для инвалидов.

Здесь занимаются четыре спортсмена — участника СВО. Вот Александр Наумов, он ведь победил не случайно. Он — уроженец Пермского края. Ранее занимался лыжными гонками. У него уже был спортивный опыт. После ранения пришел к нам и решил заняться пауэрлифтингом. Говорит: «Хочу тренироваться, выступать на соревнованиях, быть в хорошей форме». Начали тренировки. После — были городские соревнования, где он занял второе место. Потом Фонд защитников отечества делегировал его на участие в Кубке, — говорит тренер.

На чемпионате в Ставрополе соревновались в шести дисциплинах. Севастопольские спортсмены выступали в четырех: пулевой стрельбе (электронное оружие), стрельбе из лука, пауэрлифтинге и армрестлинге. Команды на участие в сидячем волейболе и настольном теннисе в Севастополе не сформированы.

С соревнований вернулись с наградами: А.Наумов занял первое место в соревнованиях по пауэрлифтингу и второе место в стрельбе из лука. Алексей Прис стал серебряным призером по пулевой стрельбе.

По словам А.Попова, ценность подобных соревнований в том, что наши защитники подают пример мужества всем гражданским. Они показывают высокие спортивные результаты и вдохновляют сотни и тысячи других людей.

По итогам межрегиональных соревнований будет сформирована сборная команда ЮФО и СКФО, которая примет участие в суперфинале всероссийского Кубка Защитников Отечества в ноябре на федеральной территории «Сириус» в Сочи.

Цель — попасть в паралимпийскую команду

Я служил матросом в Севастополе по контракту, ранен под Работино 14 августа 2023 года. В пяти километрах от Мариуполя мы сдерживали контрнаступление Украинской армии. После лечения, вернулся в Севастополь. У меня скоро свадьба. Заниматься силовым спортом меня вдохновила будущая жена. Она, собственно, и привела меня в Школу олимпийского резерва, — рассказал А.Наумов.

Оказалось, воевать проще, чем добиваться результатов в спорте через бюрократические препоны. По словам А.Наумова, недавно изменились правила, теперь его ранение не квалифицируют как инвалидность.

В правилах написано, чтобы участвовать в группе паралимпийской сборной нужно, чтобы была ампутация всей стопы, а у меня ампутирована только половина. Раньше я со своим ранением подходил по всем критериям, а теперь нет. Надеюсь, что после прохождения мною мануально-мышечного теста, чиновники, пишущие правила, изменят свое мнение. Они считают, что я здоров, но я не здоров. Получается, что я не могу участвовать в соревнованиях ни среди здоровых, ни среди инвалидов, — огорчен чемпион, но обещает, не сдаваться и бороться за членство в паралимпийской сборной, а поэтому продолжает тренироваться и настраивает себя на новые победы.

источник: «Севастопольская газета»