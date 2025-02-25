Севастопольцы увлеклись русской классикой: продажи таких книг выросли на Авито на 14%

Аналитики Авито обнаружили всплеск интереса к классической литературе — продажи книг русских классиков за 2024 год относительно 2023 года выросли на 7%. В топ самых востребованных писателей на Авито вошли Пушкин, Достоевский и Гоголь. В январе 2025 года тенденция сохранилась: относительно аналогичного периода в 2024 году продажи увеличились на 14%. А интерес к произведениям А.С. Пушкина у жителей Севастополя вырос на 40%.

Эксперты Авито проанализировали продажи классической русской литературы. Оказалось, что в январе 2025 года произведения русских классиков жители Севастополя покупали на 1% чаще, чем в январе 2024-го. Продажи книг Пушкина на платформе в первый месяц года также выросли — на 40% год к году. В 2024 году рост продаж относительно 2023-го составил 14%. При этом вместе с ростом продаж растет и предложение, благодаря чему повышается доступность изданий — цены на книги за год снизились на 10%.

Самые популярные авторы у жителей Севастополя

По объему продаж в январе 2025 года лидируют произведения Пушкина. Также в пятерке лидеров — Федор Достоевский, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов и Иван Гончаров. Все эти писатели относятся к одной эпохе — так называемому Золотому веку русской литературы.

Тренды 2024

Тренд на рост интереса к русской классике начался еще раньше: аналитики Авито зафиксировали увеличение продаж такой литературы в 2024 году относительно 2023 — на 7%. В 2024 году значительнее всего выросли продажи книг Николая Лескова — на 58%. В мягкой обложке их можно купить по цене от 60 рублей, а полное советское собрание сочинений продают за 4 000 рублей. Одно из его самых известных произведений — «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе». На втором месте один из самых заметных лириков XIX века Афанасий Фет — его произведения покупали на 35% чаще, чем в 2023 году. Книги в мягкой обложке в среднем стоят от 100 рублей, а полное собрание стихотворений 1912 года обойдется в 24 000 рублей. Топ-3 замыкает Владимир Короленко с ростом продаж на 34% — его книги в среднем стоят от 100 рублей в мягкой обложке, а собрание сочинений в шести томах продают за 3 500 рублей. Также в пятерку лидеров продаж вошли произведения Марины Цветаевой (+30%) и Виктора Астафьева (+28%).

В 2025 году остается тренд на рост интереса к русской классике

В январе 2025 года у пользователей сильнее всего вырос интерес к произведениям советского автора Виктора Астафьева — их покупали в 2 раза чаще, чем в январе 2024-го. Книгу в мягкой обложке можно купить за 180 рублей, а полное собрание сочинений из 15 томов обойдется в 17 100 рублей. На втором месте — творчество Антона Чехова с ростом продаж на 94%. Его книги можно купить по цене от 50 рублей в мягкой обложке до 105 000 рублей за полное собрание сочинений в кожаном переплете. Среди самых популярных — «Вишневый сад», «Каштанка» и «Палата №6». Третье место — у знаменитого советского писателя и сценариста Василия Шукшина с ростом продаж на 94%. Книга в мягкой обложке обойдется в 100 рублей, а подарочное издание из восьми томов на Авито продают за 18 500 рублей. Также в топ-5 по росту интереса попали Исаак Бабель (+93%) и Марина Цветаева (+90%).

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