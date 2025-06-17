Севастопольцы заключают соцконтракт, чтобы открыть свой бизнес

В Севастополе по нацпроекту «Семья» реализуется комплекс мер, направленных на повышение качества жизни горожан. Одно из важных направлений — социальный контракт. В этом году его заключили уже 193 человека. Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя.

С прошлого года обращаться за соцконтрактом стало значительно проще, данная услуга выведена на портал Госуслуг. Предоставление соцконтракта осуществляется на принципах социального казначейства: упрощено получение выплат — без сбора и предоставления справок заявителем, по одному заявлению и учитывается только доход заявителя и его супруга или супруги. За прошлый год социальный контракт заключили 444 семьи, из них 62% — семьи с детьми, каждая четвертая — многодетная. Механизм социального контракта сегодня подтверждает свою эффективность. В 2024 году 71% семей после завершения соцконтракта увеличили свои доходы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента Елену Сулягину.

С этого года соцконтракт предоставляется в рамках нового нацпроекта «Семья». Приоритет отдается многодетным семьям, семьям с детьми, участникам СВО и членам их семей. Люди заключают соцконтракт и строят собственный бизнес: например, открывают производство полуфабрикатов, развивают фермерские хозяйства, занимаются пошивом одежды, благодаря чему улучшают финансовое положение.

Наиболее востребованным мероприятием является ведение ИП. При обращении по этому направлению заявителю необходимо предоставить бизнес-план по выбранному виду деятельности. Сумма выплаты по соцконтракту составит до 350 тысяч рублей, в зависимости от разработанного бизнес-плана, — добавила Елена Сулягина.

Право на госпомощь на основании соцконтракта имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Севастополе. В 2025 году это 18088 рублей. Кроме подтверждения низких доходов, заявитель должен иметь постоянную или временную регистрацию в городе.

Напомним, социальные контракты в Севастополе можно заключить по четырем направлениям:

поиск работы;

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;

ведение личного подсобного хозяйства;

осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Подать заявление на соцконтракт можно в департаменте труда и соцзащиты населения по адресу: ул. Руднева, д. 40, кабинет 405 или через МФЦ, а также через Госуслуги.

Телефон для консультаций: +7 (978) 300-00-45.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя