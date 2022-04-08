Севастополю присвоено звание «ПРОМбренд» за лучшую стратегию по продвижению региональных брендов

Севастополь — регион, победивший в одной из номинаций Всероссийского акселератора по промышленному туризму от Агентства стратегических инициатив. С 6 по 7 апреля 2022 года в Калуге состоялось финальное мероприятие Всероссийского акселератора по промышленному туризму. Севастополь стал победителем в номинации «ПРОМбренд» — лучшая стратегия, направленная на продвижение региональных брендов, а предприятие-участник Акселератора – Винодельческое хозяйство «Золотая Балка» – заняло первое место в номинации «Лучшая экскурсия-знакомство с российским брендом».

Мы очень гордимся тем, что Севастополь не только прошел отборочный этап, но и заслужил звание «ПРОМбренд» за лучшую стратегию, направленную на продвижение региональных брендов. Это результат плодотворной совместной работы в части подготовки заявки, координации обучения участников, проведения стратегической сессии, написания стратегии и много другого. Уверена, что полученный предприятиями опыт поспособствует улучшению и созданию новых туристических программ на промышленные предприятия, — говорит начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

Севастополь стал одним из 30 регионов, которые прошли отборочный этап Всероссийского акселератора по промышленному туризму. Город представил девять предприятий по таким направлениям, как развитие устричных ферм, винодельческих предприятий и фермерского хозяйства.

Участники акселерационной программы прошли обучающий модуль по развитию туризма на предприятиях. Помимо этого, осенью состоялся информационный тур экспертов агентства стратегических инициатив на предприятия-участники. По итогу информационного тура проведена стратегическая сессия, на которой эксперты высоко оценили потенциал промышленного туризма в регионе, дали рекомендации участникам.

Также региональной командой Севастополя во главе с управлением туризма Севастополя создана концепция промышленного туризма, в рамках которой сформирован тур выходного дня на промышленные предприятия города.

Напомним, акселерационная программа запущена агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. С 6 по 7 апреля состоялся финал Всероссийского акселератора по промышленному туризму, где эксперты акселератора АСИ определили 16 лучших региональных стратегий по развитию промышленного туризма.