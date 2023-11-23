СевГУ: российские компании используют отечественное ПО для производства систем связи

Первые российские компании, производящие радиотехническое оборудование, перешли с импортных аналогов на разработанную Севастопольским государственным университетом систему автоматизированного проектирования (САПР) GAMMA. И еще сотни тестируют прямо сейчас. До недавнего времени все российские компании пользовались только импортными аналогами. Однако, в отличие от СевГУ, производители зарубежных систем не предоставляют техническую поддержку, а из-за санкций осложнен доступ к обновлениям программ.

САПР GAMMA позволяет проектировать и моделировать сложные высокочастотные радиоэлектронные системы. А они нужны практически во всех современных устройствах — от космических аппаратов до смартфонов. Причем даже для компактного смартфона необходимо провести сотни тысяч вычислений, чтобы рассчитать особенности работы и электромагнитное поле. А для более сложных устройств, например, в авиапромышленности, речь идет о миллионах операций. Естественно, без компьютерных мощностей справиться с этим невозможно, — цитирует пресс-служба вуза проректора по инновационной деятельности СевГУ Сергея Дудникова.

Он уточнил, что САПР может использоваться при создании антенно-фидерных устройств, включая фазированные антенные решетки, ВЧ- и СВЧ — печатные платы. А также элементов СВЧ-цепей: линий передач, делителей, фильтров и т. п, и резонаторов.

Кроме того, программа может помочь при проектировании сетей связи — от просчета оптимального расположения роутеров в здании до планов размещения вышек сети мобильной или точек Wi-Fi в целом городе.

При этом разработчики САПР GAMMA, базируясь в СевГУ и видя потребность высшей школы в доступе к реальным производственным решениям, предложили специальную версию системы для университетов. Есть версия для научных коллективов, которые могут воспользоваться ей для расчета в рамках исследовательской или конструкторской деятельности. И еще одна — облегченная, для обучения студентов.

GAMMA лицензирована относительно недавно — полтора года назад, и за это время мы прошли большой путь. Во-первых, система внесена в Реестр российского программного обеспечения. Затем мы предложили реальным российским потребителям тестировать ее и предоставили доступ. К настоящему моменту первые партнеры уже перешли на полную версию САПР. Апробация проходит примерно в 200 отечественных компаниях, и от многих предприятий и университетов уже поступают сообщения о том, что они планируют переход на систему в 2024 году, — отмечает проректор.

Разработка ПО велась в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

источник: Управление информационной политики, маркетинга и PR Севастопольский государственный университет