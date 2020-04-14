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СевГУ запускает бесплатные курсы по сложнейшим темам ЕГЭ. Онлайн, конечно
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

СевГУ запускает бесплатные курсы по сложнейшим темам ЕГЭ. Онлайн, конечно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:11 14.04.2020

СевГУ проведет серию онлайн-курсов для выпускников школ, в рамках которых ведущие преподаватели университета, которые являются экспертами ЕГЭ и заняты на курсах подготовки к ЕГЭ, подробно разъяснят темы, правила, алгоритмы решения задач, вызывающих наибольшие затруднения у ребят на едином государственном экзамене.

Курсы бесплатны и открыты для всех желающих в видеоформате. В рамках курсов будет доступно онлайн-консультирование и можно будет задать уточняющие вопросы, — сообщила проректор СевГУ по профориентационной работе Ирина Авдеева.

Все материалы будут размещаться на сайте СевГУ в разделе Подготовка к ЕГЭ в режиме онлайн и в группе ВК «Абитуриент СевГУ»

Чтобы выбрать самые сложные задания, сотрудники СевГУ совместно с Департаментом образования и науки Севастополя проанализировали данные, опубликованные Федеральным институтом педагогических измерений, и выделили ряд заданий, которые вызвали наибольшие затруднения у выпускников, сдававших ЕГЭ в 2019 году. Для работы были взяты темы, в которых допустили ошибки более 50 % участников экзамена, — говорит Ирина Авдеева.

Курсы сопровождаются презентациями, для участников будут организованы творческие конкурсы и олимпиады.

Проект полезен не только севастопольским и крымским школьникам, но и выпускникам всей нашей стран, — отметила проректор.

СевГУ запускает бесплатные курсы по сложнейшим темам ЕГЭ. Онлайн, конечно

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