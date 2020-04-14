СевГУ запускает бесплатные курсы по сложнейшим темам ЕГЭ. Онлайн, конечно

СевГУ проведет серию онлайн-курсов для выпускников школ, в рамках которых ведущие преподаватели университета, которые являются экспертами ЕГЭ и заняты на курсах подготовки к ЕГЭ, подробно разъяснят темы, правила, алгоритмы решения задач, вызывающих наибольшие затруднения у ребят на едином государственном экзамене.

Курсы бесплатны и открыты для всех желающих в видеоформате. В рамках курсов будет доступно онлайн-консультирование и можно будет задать уточняющие вопросы, — сообщила проректор СевГУ по профориентационной работе Ирина Авдеева.

Все материалы будут размещаться на сайте СевГУ в разделе Подготовка к ЕГЭ в режиме онлайн и в группе ВК « Абитуриент СевГУ »

Чтобы выбрать самые сложные задания, сотрудники СевГУ совместно с Департаментом образования и науки Севастополя проанализировали данные, опубликованные Федеральным институтом педагогических измерений, и выделили ряд заданий, которые вызвали наибольшие затруднения у выпускников, сдававших ЕГЭ в 2019 году. Для работы были взяты темы, в которых допустили ошибки более 50 % участников экзамена, — говорит Ирина Авдеева.

Курсы сопровождаются презентациями, для участников будут организованы творческие конкурсы и олимпиады.