Севприроднадзор контролирует соблюдение режима на особо охраняемых природных территориях

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:47 18.01.2026

Сотрудники Севприроднадзора регулярно проводят патрулирование особо охраняемых природных территорий региона. В ходе последнего рейда были обследованы ключевые зоны — государственный природный ландшафтный заказник «Мыс Айя», памятник природы «Скалы Ласпи» и заказник «Байдарский». Нарушений установленного режима посещения выявлено не было.

Особо охраняемые природные территории — это территории, имеющие особое экологическое, научное и культурное значение, которые находятся под охраной как часть общенационального природного достояния. В Севастополе 19 подобных объектов имеют статус регионального значения. На их территории введены ограничения на хозяйственную и рекреационную деятельность, направленные на сохранение биоразнообразия и природного наследия.

Режим охраны каждой подобной территории разрабатывается индивидуально на основе научных исследований и утверждается официально. Он призван защитить редкие виды флоры и фауны, включая занесенные в Красную книгу, уникальные ландшафты крымских гор, историко-культурные памятники, а также источники питьевой воды.

Севприроднадзор напоминает: бережное отношение к зеленым территориям помогает сохранить природное богатство региона для будущих поколений.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

