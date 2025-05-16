Севприроднадзор привлек к ответственности виновного в незаконном сбросе отходов — заплатит штраф

В феврале 2025 года водитель автотранспортного средства сбросил строительные отходы на городскую территорию. В результате оперативных действий Севприроднадзора и ОМВД России по Нахимовскому району в отношении виновного лица был составлен протокол об административном правонарушении. Штраф составил 40 тысяч рублей.

Севприроднадзор обращает внимание граждан: накопление отходов допускается только в специально отведенных местах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации. Сброс отходов на общегородскую территорию, а также частные земельные участки не допустим и является нарушением.

Отметим, с начала 2025 года Севприроднадзором за аналогичные нарушения в области обращения с отходами выявлено и привлечено 27 лиц, виновных в незаконных сбросах отходов с грузовых автомобилей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя