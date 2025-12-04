Сейчас за новогоднее украшение дворов и подъёздов можно получить штраф. В Госдуме с этим не согласны

Сейчас управляющие компании часто запрещают жильцам инициативы по украшению дворов, опасаясь привлечения к ответственности и крупных штрафов. Система блокирует активность граждан вместо того, чтобы поддерживать праздничную атмосферу, говорится в тексте обращения.

Предлагается разрешить жильцам размещать новогодний декор в местах общего пользования при соблюдении требований безопасности. Для украшения подъездов и дворов можно будет использовать только негорючие материалы и сертифицированные гирлянды. Кроме того, декор не должен загораживать пути эвакуации.

Если поправки одобрят, тогда для украшения общих зон дома к новогодним праздникам не потребуется согласие всех собственников. Это не будет считаться административным правонарушением.

Авторы инициативы подчёркивают, что сейчас позитивная социальная активность нередко сталкивается с административными барьерами. Праздничный декор могут квалифицировать как нарушение. Депутаты считают, что этот подход нужно изменить. Участие людей в улучшении своего дома и двора способствует развитию добрососедства, люди активнее вовлекаются в вопросы благоустройства.

источник: ЦИАН