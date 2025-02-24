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Сейран Салиев из Судака – победитель международного ветеранского турнира по греко-римской борьбе в Рязани
фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым

Сейран Салиев из Судака – победитель международного ветеранского турнира по греко-римской борьбе в Рязани

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 16:14 24.02.2025

Известный крымский тренер по греко-римской борьбе, мастер спорта СССР Сейран Салиев из Судака стал победителем 52-го международного ветеранского турнира «Гран-при Героя Советского Союза Федора Полетаева». Соревнования, собравшие более 300 борцов из 28 регионов РФ, а также из пяти дружественных стран, 21-23 февраля прошли в Рязани.

Сейран Салиев взял «золото» в весовой категории до 88 кг в дивизионе D (спортсмены в возрасте 51-55 лет).

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источник: «Крымский спорт»

 

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