Сейран Салиев из Судака – победитель международного ветеранского турнира по греко-римской борьбе в Рязани

Известный крымский тренер по греко-римской борьбе, мастер спорта СССР Сейран Салиев из Судака стал победителем 52-го международного ветеранского турнира «Гран-при Героя Советского Союза Федора Полетаева». Соревнования, собравшие более 300 борцов из 28 регионов РФ, а также из пяти дружественных стран, 21-23 февраля прошли в Рязани.