фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым
Сейран Салиев из Судака – победитель международного ветеранского турнира по греко-римской борьбе в Рязани
Опубликовал: КрымPRESS
в Спорт
16:14 24.02.2025
спорт в Крыму 2025-02-24
Известный крымский тренер по греко-римской борьбе, мастер спорта СССР Сейран Салиев из Судака стал победителем 52-го международного ветеранского турнира «Гран-при Героя Советского Союза Федора Полетаева». Соревнования, собравшие более 300 борцов из 28 регионов РФ, а также из пяти дружественных стран, 21-23 февраля прошли в Рязани.
Сейран Салиев взял «золото» в весовой категории до 88 кг в дивизионе D (спортсмены в возрасте 51-55 лет).
источник: «Крымский спорт»
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