Сезон в Севастополе: вдвое меньше происшествий на воде, успешные спасения в горах и оперативное тушение лесных пожаров

В ходе прямого эфира Правительства Севастополя в социальных сетях заместитель директора департамента, начальник управления обеспечением мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности Владимир Беспалый подвел итоги основного туристического сезона. Несмотря на рекордное количество туристов и продление сезона до 15 октября — показатели безопасности на водных объектах значительно улучшились.

По официальным данным, в 2025 году на воде зафиксировано всего 27 происшествий — вдвое меньше, чем в 2024 году, когда их было 54. При этом спасено 20 человек, что в два раза превышает прошлогодний результат (10 спасенных). К сожалению, зафиксированы три случая гибели на воде, однако и эта цифра в три раза ниже, чем годом ранее.

Несмотря на увеличенную нагрузку и продленный сезон, статистика стала значительно более благоприятной. Ключевую роль в достижении таких результатов сыграли профессиональная подготовка спасателей, усиленный контроль за соблюдением правил безопасности и качественная организация работы на 26 официально открытых пляжах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Владимира Беспалого.

Все спасательные посты были полностью укомплектованы: на них дежурили обученные матросы-спасатели, имелись плавсредства, громкоговорители для оповещения отдыхающих, а также современное оборудование, включая водолазное снаряжение. Регулярные водолазные обследования акваторий и ежемесячная очистка прибрежных зон стали обязательной практикой для операторов пляжей.

Профессиональные и грамотные действия спасателя — это в первую очередь основной фактор снижения количества происшествий и гибели людей на воде. Именно поэтому мы систематически проводили инструкторско-методические занятия, в том числе с привлечением специалистов Всероссийского общества спасения людей на водах и отрабатывали взаимодействие с операторами пляжей, городским хозяйством и надзорными органами, — подчеркнул Владимир Беспалый.

Особое внимание уделялось профилактике: совместно с ГИМС МЧС России и другими структурами проводились рейды и информационные кампании. Впервые в городе были внедрены специальные сигналы «морская опасность», при которых спасатели немедленно эвакуировали людей из воды. Власти неоднократно призывали отдыхающих купаться только на оборудованных пляжах, где помощь приходит в считанные минуты, в отличие от диких мест.

Кроме водных происшествий, в эфире обсудили и ситуацию в горно-лесной местности. В 2025 году спасатели провели 37 операций, в ходе которых спасли 49 человек, включая шестерых детей. Однако люди травмировались и в черте города, например, на скалах мыса Фиолент. На известном спуске к пляжу «Баунти» в этом году погибли трое, несмотря на установку предупреждающих табличек и проведение учений.

Также был подведен итог работы в условиях особого противопожарного режима. Число лесных пожаров снизилось с 17 до 13, все возгорания были ликвидированы в течение первых суток, переход огня на населенные пункты не допущен. Активно велась профилактическая работа: было проведено информирование жителей, чьи дома находятся в непосредственной близости к лесным массивам, о мерах пожарной безопасности, сами природные территории регулярно патрулировали представители Севприроднадзора, МЧС России, казачества и волонтерства.

Для усиления группировки в этом году открыта новая пожарно-спасательная часть в Павловке, которая обеспечит защиту Байдарской долины и южного берега Крыма.

Завершая эфир, Владимир Беспалый поблагодарил всех сотрудников экстренных служб за профессионализм и призвал жителей и гостей Севастополя ответственно подходить к выбору мест отдыха и своей безопасности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя