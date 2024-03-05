СФР по Севастополю: до 15 апреля работодателям необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности

Ежегодно до 15 апреля организации должны представить в Отделение Социального фонда России по месту регистрации заявление и документы на подтверждение основного вида экономической деятельности (ОВЭД).

Речь идет об организациях, зарегистрированных в качестве страхователей в 2023 году и ранее. Если организация зарегистрирована в текущем году, то подтверждать основной вид деятельности не требуется. Кроме того, индивидуальные предприниматели не подтверждают свой основной вид деятельности.

В соответствии с основным видом экономической деятельности работодателям ежегодно устанавливается класс профессионального риска. От этого показателя напрямую зависит, какой процент от начисленной работнику зарплаты необходимо будет перечислять в Социальный фонд в качестве страхового взноса: от 0,2 до 8,5%, — цитирует пресс-служба управляющую региональным Отделением фонда Елену Гайворонскую.

Для подтверждения ОКВЭД работодателям или их законным представителям по доверенности необходимо направить заявление по новой форме, справку-подтверждение основного вида экономической деятельности, а также копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2023 год (кроме страхователей субъектов малого предпринимательства).

Если организация своевременно не подтвердит основной вид экономической деятельности, то ей автоматически будет присвоен наиболее высокий класс профессионального риска по виду экономической деятельности в соответствии с кодами страхователя по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), указанными в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Документы можно представить в электронной форме через портал госуслуг, личный кабинет страхователя на сайте СФР, а также через удостоверяющие центры. Сведения на бумажном носителе можно представить в Отделение СФР, МФЦ или почтой.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю