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СФР по Севастополю: до 15 апреля работодателям необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности

СФР по Севастополю: до 15 апреля работодателям необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:49 05.03.2024

Ежегодно до 15 апреля организации должны представить в Отделение Социального фонда России по месту регистрации заявление и документы на подтверждение основного вида экономической деятельности (ОВЭД).

Речь идет об организациях, зарегистрированных в качестве страхователей в 2023 году и ранее. Если организация зарегистрирована в текущем году, то подтверждать основной вид деятельности не требуется. Кроме того, индивидуальные предприниматели не подтверждают свой основной вид деятельности.

В соответствии с основным видом экономической деятельности работодателям ежегодно устанавливается класс профессионального риска. От этого показателя напрямую зависит, какой процент от начисленной работнику зарплаты необходимо будет перечислять в Социальный фонд в качестве страхового взноса: от 0,2 до 8,5%, — цитирует пресс-служба  управляющую региональным Отделением фонда Елену Гайворонскую.

Для подтверждения ОКВЭД работодателям или их законным представителям по доверенности необходимо направить заявление по новой форме, справку-подтверждение основного вида экономической деятельности, а также копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2023 год (кроме страхователей субъектов малого предпринимательства).

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Если организация своевременно не подтвердит основной вид экономической деятельности, то ей автоматически будет присвоен наиболее высокий класс профессионального риска по виду экономической деятельности в соответствии с кодами страхователя по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), указанными в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Документы можно представить в электронной форме через портал госуслуг, личный кабинет страхователя на сайте СФР, а также через удостоверяющие центры. Сведения на бумажном носителе можно представить в Отделение СФР, МФЦ или почтой.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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