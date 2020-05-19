Шахматисты – врачам. Медицинские маски и костюмы на сумму свыше 3 млн. рублей получат больницы Крыма

Крымский шахматист, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин передаст врачам симферопольских больниц медицинские маски и костюмы, а также деньги, собранные благодаря шахматному турниру «Сборная – России». Об этом сообщает ИА «Крыминформ» .

Решаются последние технические вопросы, составляется соглашение. Передадим частично товарами (защитные маски, костюмы), частично деньгами. Но если все переводить в деньги, то это больше 3 млн. рублей, – рассказал Карякин. – Есть фонд, который пожертвовал нам средства защиты. Сейчас оформляются соглашения с больницей. Думаю, в ближайшие дни отправим.

Деньги и медицинские средства, по словам Карякина, будут направлены в две больницы Симферополя, которые борются с коронавирусом.

Все ведущие шахматисты участвовали в шахматном турнире, я в том числе. Весь призовой фонд мы отдавали на благотворительность, на борьбу с коронавирусом. Каждый шахматист представлял свой регион. Я, соответственно, Крым, – добавил Карякин.

Сергей Карякин анонсировал этот турнир и саму благотворительную акцию в апреле.

Благотворительный турнир по шахматам «Сборная – России» прошел 12-14 мая в онлайн-режиме. Его призовой фонд составил 24,6 млн рублей. Победителем стал Александр Грищук (Москва). В финале он победил Евгения Томашевского.

Отметим, что призовой фонд турнира составил около 26 млн. рублей. Он был равномерно распределен среди восьми участников. До начала турнира шахматисты определили, в какие медицинские учреждения своих регионов они направят вырученные средства. Инициатором турнира выступил 14-й чемпион мира Владимир Крамник, его идею поддержали Федерация шахмат России и фонд Геннадия Тимченко.

В турнире приняли участие Александр Грищук (Москва), Крамник (Краснодарский край), Сергей Карякин (Крым), Ян Непомнящий (Брянская область), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).