Шесть новых законов октября: что ждет родителей, владельцев недвижимости, получателей пенсий и пособий

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ОГЛАВЛЕНИЕ:
- Расширился перечень денежных переводов граждан, которые подлежат обязательному контролю
- Через «Госуслуги» можно будет передать реквизиты своего счета для получения пенсий и социальных пособий
- С 1 октября ежемесячная выплата на ребенка до 3-х лет будет выплачиваться только на карту МИР
- Операторы сотовой связи должны будут предоставлять Роскомнадзору (по его запросу) данные о своих абонентах
- Вступают в силу поправки, внесенные в Закон о государственной регистрации недвижимости
- С 1 октября вводится постановление об индексации денежного довольствия военнослужащих
Расширился перечень денежных переводов граждан, которые подлежат обязательному контролю
С 1 октября банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех денежных зачислениях, поступивших на счет гражданина с территории иностранного государства, которое входит в специальный перечень.
Какие именно государства туда входят — не уточняется, поскольку перечень отнесен к информации ограниченного доступа, и предоставляется только банкам.
Поэтому те, кто получают переводы от родственников из-за границы, могут попасть под внимание контролирующих органов (Закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ).
Через «Госуслуги» можно будет передать реквизиты своего счета для получения пенсий и социальных пособий
Начиная со следующего года, пенсии по инвалидности, досрочные пенсии по направлению от ЦЗН, а также социальные доплаты до прожиточного минимума будут назначаться без заявления, автоматически.
Поэтому сейчас вводится новый механизм передачи банковских реквизитов для получения таких выплат: на портале «Госуслуги» можно будет заполнить заявление о согласии на использование реквизитов своего счета.
После этого система передаст реквизиты в ЕГИССО, через которую органы соцзащиты, а также ПФР по мере назначения выплаты будут получать сведения о счете, на который нужно перечислять деньги.
В случае закрытия счета кредитная организация сообщит об этом также через «Госуслуги» (Постановление Правительства РФ от 08.07.2021 г. № 1150).
С 1 октября ежемесячная выплата на ребенка до 3-х лет будет выплачиваться только на карту МИР
Вступает в силу соответствующее постановление Правительства РФ: пособие малоимущим семьям на первого и второго ребенка до трехлетнего возраста включено в перечень выплат, которые можно получать только на карту национальной платежной системы МИР.
Поэтому родителям, которым деньги зачисляются на другую карту, нужно заранее обеспокоиться тем, чтобы представить в ПФР или соцзащиту реквизиты карты МИР (Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 № 1317).
Операторы сотовой связи должны будут предоставлять Роскомнадзору (по его запросу) данные о своих абонентах
Передаче подлежит следующая информация:
- сведения об абонентах и оборудовании, которое они используют,
- результаты проверок абонентов на предмет достоверности указанных ими сведений о себе,
- о местоположении устройств, через которые абоненты пользуются услугами связи,
- о фактах передачи абонентами голосовой, текстовой информации, а также аудио- и видеосообщений (Закон от 02.07.2021 № 319-ФЗ).
Вступают в силу поправки, внесенные в Закон о государственной регистрации недвижимости
В ЕГРН теперь будут оперативно вноситься сведения:
- о разрешенных видах использования зданий, сооружений и земельных участков,
- а также об изменении назначения здания, сооружения или помещения.
Соответствующие данные будут направлять в Росреестр органы региональной и муниципальной власти.
А сведения из ЕГРН будут размещаться на сайте Росреестра — за исключением сведений о правообладателях недвижимости и другой информации ограниченного доступа (Закон от 30.04.2021 № 120-ФЗ).
С 1 октября вводится постановление об индексации денежного довольствия военнослужащих
Коэффициент индексации составляет 3,7% — на столько должны повысить денежное содержание и пенсии военнослужащих, а также сотрудников МВД, Росгвардии, УИС, Государственной противопожарной службы, таможни и федеральной фельдъегерской связи (ПП РФ от 24.05.2021 № 772).
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