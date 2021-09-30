Шесть новых законов октября: что ждет родителей, владельцев недвижимости, получателей пенсий и пособий

Новый месяц всегда приносит в нашу жизнь партию новых законов и постановлений.

Эксперты портала Юридические тонкости приводят обзор ключевых нововведений, которые вступят в силу с октября 2021 года.

Расширился перечень денежных переводов граждан, которые подлежат обязательному контролю

С 1 октября банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех денежных зачислениях, поступивших на счет гражданина с территории иностранного государства, которое входит в специальный перечень.

Какие именно государства туда входят — не уточняется, поскольку перечень отнесен к информации ограниченного доступа, и предоставляется только банкам.

Поэтому те, кто получают переводы от родственников из-за границы, могут попасть под внимание контролирующих органов (Закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ).

Через «Госуслуги» можно будет передать реквизиты своего счета для получения пенсий и социальных пособий

Начиная со следующего года, пенсии по инвалидности, досрочные пенсии по направлению от ЦЗН, а также социальные доплаты до прожиточного минимума будут назначаться без заявления, автоматически.

Поэтому сейчас вводится новый механизм передачи банковских реквизитов для получения таких выплат: на портале «Госуслуги» можно будет заполнить заявление о согласии на использование реквизитов своего счета.

После этого система передаст реквизиты в ЕГИССО, через которую органы соцзащиты, а также ПФР по мере назначения выплаты будут получать сведения о счете, на который нужно перечислять деньги.

В случае закрытия счета кредитная организация сообщит об этом также через «Госуслуги» (Постановление Правительства РФ от 08.07.2021 г. № 1150).

С 1 октября ежемесячная выплата на ребенка до 3-х лет будет выплачиваться только на карту МИР

Вступает в силу соответствующее постановление Правительства РФ: пособие малоимущим семьям на первого и второго ребенка до трехлетнего возраста включено в перечень выплат, которые можно получать только на карту национальной платежной системы МИР.

Поэтому родителям, которым деньги зачисляются на другую карту, нужно заранее обеспокоиться тем, чтобы представить в ПФР или соцзащиту реквизиты карты МИР (Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 № 1317).

Операторы сотовой связи должны будут предоставлять Роскомнадзору (по его запросу) данные о своих абонентах

Передаче подлежит следующая информация:

сведения об абонентах и оборудовании, которое они используют,

результаты проверок абонентов на предмет достоверности указанных ими сведений о себе,

о местоположении устройств, через которые абоненты пользуются услугами связи,

о фактах передачи абонентами голосовой, текстовой информации, а также аудио- и видеосообщений (Закон от 02.07.2021 № 319-ФЗ).

Вступают в силу поправки, внесенные в Закон о государственной регистрации недвижимости

В ЕГРН теперь будут оперативно вноситься сведения:

о разрешенных видах использования зданий, сооружений и земельных участков,

а также об изменении назначения здания, сооружения или помещения.

Соответствующие данные будут направлять в Росреестр органы региональной и муниципальной власти.

А сведения из ЕГРН будут размещаться на сайте Росреестра — за исключением сведений о правообладателях недвижимости и другой информации ограниченного доступа (Закон от 30.04.2021 № 120-ФЗ).

С 1 октября вводится постановление об индексации денежного довольствия военнослужащих

Коэффициент индексации составляет 3,7% — на столько должны повысить денежное содержание и пенсии военнослужащих, а также сотрудников МВД, Росгвардии, УИС, Государственной противопожарной службы, таможни и федеральной фельдъегерской связи (ПП РФ от 24.05.2021 № 772).

Источник: Юридические тонкости