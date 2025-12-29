Прямо сейчас:
Шесть поездов в Крым и из Крыма задерживаются после ЧП в Ростовской области
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:50 29.12.2025

По состоянию на утро понедельника шесть поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

В частности, на один час задерживаются два поезда, следующих в Крым: №028 Москва – Симферополь и №097 Москва – Симферополь. На три часа опаздывает состав №182 Симферополь – Санкт-Петербург, на четыре часа – поезд №008 Севастополь – Санкт-Петербург. На два часа опаздывает поезд №018 Симферополь – Москва, на пять с половиной часов – состав №068 Симферополь – Москва. Время задержки в пути может измениться, уточнил перевозчик.

Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня 28 декабря, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов. По состоянию на 19.30 в пути следования задерживались девять крымских поездов.

источник: РИА Новости Крым 

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

