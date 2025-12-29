Шесть поездов в Крым и из Крыма задерживаются после ЧП в Ростовской области

В частности, на один час задерживаются два поезда, следующих в Крым: №028 Москва – Симферополь и №097 Москва – Симферополь. На три часа опаздывает состав №182 Симферополь – Санкт-Петербург, на четыре часа – поезд №008 Севастополь – Санкт-Петербург. На два часа опаздывает поезд №018 Симферополь – Москва, на пять с половиной часов – состав №068 Симферополь – Москва. Время задержки в пути может измениться, уточнил перевозчик.