Шесть поездов в Крым и из Крыма задерживаются после ЧП в Ростовской области

В частности, на один час задерживаются два поезда, следующих в Крым: №028 Москва – Симферополь и №097 Москва – Симферополь. На три часа опаздывает состав №182 Симферополь – Санкт-Петербург, на четыре часа – поезд №008 Севастополь – Санкт-Петербург. На два часа опаздывает поезд №018 Симферополь – Москва, на пять с половиной часов – состав №068 Симферополь – Москва. Время задержки в пути может измениться, уточнил перевозчик.
Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня 28 декабря, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов. По состоянию на 19.30 в пути следования задерживались девять крымских поездов.
источник: РИА Новости Крым
