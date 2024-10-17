Шестеро крымчан, пострадавших на производстве, получили новые автомобили от Отделения СФР по РК

Согласно правилам, специализированный автотранспорт выдают пострадавшим на производстве при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. Всего с начала года Отделение СФР по Республике Крым передало в безвозмездное пользование 13 крымчанам специализированные автомобили.

Для удобства передвижения и обеспечения безопасности все автомобили оборудованы с учётом индивидуальных особенностей автовладельцев. Транспорт включает такие элементы, как специальные сиденья и системы удержания, а также другие технологии, упрощающие процесс посадки и высадки, — отметил управляющий Отделением фонда по Республике Крым Иван Рябоконь.

Автомобили Lada Granta, изготовленные с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей владельцев, переданы в собственность крымчан бесплатно сроком на 7 лет. Кроме того, за счет средств Отделения СФР по Республике Крым они могут один раз капитально отремонтировать выданный автомобиль, а также получать компенсацию расходов на топливо и текущий ремонт транспортного средства.

С 31 июля 2024 года размер компенсации за горюче-смазочные материалы был увеличен с 835 до 3 220 руб. Средства владельцу авто будут выплачиваться один раз в квартал.Для получения такой господдержки необходимо подать соответствующее заявление на портале госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым. Узнать адреса клиентских служб можно на региональной странице Отделения.

Напомним, что помимо выдачи транспортных средств, региональное Отделение СФР финансирует дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитации граждан, пострадавших на производстве. Им оплачиваются лекарственные средства, протезирование, санаторно-курортное лечение, переобучение, технические средства реабилитации.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр по номеру телефона — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы операторов Республики Крым: пн-чт — 9.00-18.00, пт — 9.00-16.45).

Общую информацию можно получить в социальных сетях (ВК, одноклассники и ТГ) на официальных страницах Отделения Социального фонда по Республике Крым.

источник: пресс-служба администрации Судака