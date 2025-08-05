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Школьник из Ялты Михаил Задерий выиграл «Путешествие мечты» и отправится на поезде от Москвы до Владивостока и обратно
источник фото: пресс-служба администрации Ялты

Школьник из Ялты Михаил Задерий выиграл «Путешествие мечты» и отправится на поезде от Москвы до Владивостока и обратно

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 11:04 05.08.2025

Ученик 7-А класса Алупкинской средней школы №1 им. дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана и студии журналистики «2х2» Михаил Задерий оказался среди 5 крымских школьников 5-7 классов, одержавших победу в шестом сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил в МДЦ «Артек».  На конкурсе Михаил в составе команды решал кейсы и создавал проекты на тему «От мечты к свершениям», а также проходил образовательную программу, включавшую деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги. Одним из самых запоминающихся моментов для него стала встреча с вице-премьером Правительства РФ Дмитрием Чернышенко, где ялтинец смог задать несколько вопросов и, главное, получить ответы.

Михаил достиг поставленной цели, и его мечта сбылась – он на целый месяц отправится в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Это уникальный шанс увидеть страну и познакомиться с ровесниками со всех уголков России. В путешествии для ребят подготовили экскурсии, просветительскую и культурную программы. В конкурсе также принимали участие сестры Любавины из Краснокаменкой школы – пятиклассница Кристина и семиклассница Софья они награждены Дипломом «Лауреат II степени Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5-7 классов».

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В этом году в конкурсе приняли участие 2 миллиона школьников со всей России. За победу в финале боролись 700 ребят, среди них 11 крымчан. Победителями «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов стали 300 школьников со всей России.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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