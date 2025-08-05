Школьник из Ялты Михаил Задерий выиграл «Путешествие мечты» и отправится на поезде от Москвы до Владивостока и обратно

Михаил достиг поставленной цели, и его мечта сбылась – он на целый месяц отправится в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Это уникальный шанс увидеть страну и познакомиться с ровесниками со всех уголков России. В путешествии для ребят подготовили экскурсии, просветительскую и культурную программы. В конкурсе также принимали участие сестры Любавины из Краснокаменкой школы – пятиклассница Кристина и семиклассница Софья они награждены Дипломом «Лауреат II степени Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5-7 классов».

В этом году в конкурсе приняли участие 2 миллиона школьников со всей России. За победу в финале боролись 700 ребят, среди них 11 крымчан. Победителями «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов стали 300 школьников со всей России.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта