Школьникам и студентам, ухаживающим за нетрудоспособными, необходимо сообщить в Отделение СФР по РК о своем трудоустройстве

​Лето – это время, когда многие старшеклассники и студенты решают подрабатывать. Это не только помогает заработать дополнительные средства, но и приобрести ценный опыт для будущей профессиональной карьеры.

Однако, если молодые люди оформлены по уходу за пенсионером старше 80 лет, инвалидом I группы или человеком пожилого возраста, нуждающимся в постоянном уходе, они должны проинформировать Отделение СФР по Республике Крым о трудоустройстве или прохождении оплачиваемой практики. Дело в том, что компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами положена только неработающим гражданам.

Важно, в течение 5 рабочих дней предоставить информацию о своем трудоустройстве в Отделение СФР по Республике Крым.

Сообщить о факте работы можно несколькими способами. Самый быстрый и удобный, не выходя из дома или не отрываясь от работы, подать заявление через портал Госуслуг. Также можно обратиться лично в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Крым или направить письменное обращение в свободной форме через сайт СФР в разделе «Оставить электронное обращение».

Выплаты можно возобновить после увольнения. Для этого необходимо вновь подать соответствующее заявление в Отделение Социального фонда России по Республике Крым

Если у вас есть вопросы, вы можете посмотреть информацию на сайте СФР, а также обратиться к специалистам Отделения СФР по Республике Крым, позвонив по номеру телефона единого контакт-центра СФР: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, по пятницам ­– 09:00 до 16:45).

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