Школьникам из Крыма повезло. Мечты исполняют «Ёлка желаний» и высокопоставленные чиновники

Вице-премьер РФ — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнит желание 15-летнего Константина Мальгавко из Крыма, мечтающего увидеть северное сияние. Подросток посетит Мурманскую область, где также сможет увидеть ледокол и покататься на оленях.

Мы обязательно в удобное для вас время — вы сами его выберете — организуем вам поездку, все координаты оставили, покажем все, что сможем. Я говорил с губернатором, он обещает показать ледокол, покажем условия жизни, природу Севера, если будет интерес, сына прокатят на оленях, собаках. Северное сияние будем стараться вместе увидеть, будем надеяться, что Константину повезет, — сказал Вице-премьер в телефонном разговоре с мамой мальчика.

А вот Министр юстиции РФ Анатолий Чуйченко, участвуя в акции «Елка желаний», уже исполнил мечту крымского школьника Леши Шадрина — мальчик проехал в кабине поезда вместе с машинистом.

Я написал письмо на «Елку желаний» через сайт: «Я хочу прокатиться на поезде в кабине машиниста, я хочу быть машинистом». Я понимаю, что это сложная работа, но я учусь и готовлюсь к ней. Мне очень нравятся поезда, поэтому я очень сильно рад, — рассказал школьник журналистам.

«Ёлка желаний» организуется проектом «Мечтай со мной», она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей или из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает Президент РФ Владимир Путин.

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