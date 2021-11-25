Школьникам Ялты вручили сертификаты на получение стипендии Совета министров РК

9 из 100 стипендиатов Совета министров Республики Крым по итогам 2020-2021 учебного года стали ялтинские старшеклассники. Ежемесячную стипендию они будут получать с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. Стипендиатами на получение стипендии СМ РК стали:

Виктория Вахрушева , обучающаяся 10 класса МБОУ «Ялтинская средняя школа № 11», МБУДО «Детский экологический центр», ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»;

, обучающаяся 10 класса МБОУ «Ялтинская средняя школа № 11», МБУДО «Детский экологический центр», ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»; Елена Очкина , обучающаяся 11 класса МБОУ «Ялтинская гимназия им. А.П. Чехова», МБУДО «Детский экологический центр», ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»;

, обучающаяся 11 класса МБОУ «Ялтинская гимназия им. А.П. Чехова», МБУДО «Детский экологический центр», ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»; Татьяна Горелова , обучающаяся 11 класса МБОУ «Ялтинская средняя школа-коллегиум № 1», МБУДО «Детский морской центр»;

, обучающаяся 11 класса МБОУ «Ялтинская средняя школа-коллегиум № 1», МБУДО «Детский морской центр»; Анастасия Шевченко , обучающаяся 11 класса МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей № 9», МБУДО «Детский экологический центр»;

, обучающаяся 11 класса МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей № 9», МБУДО «Детский экологический центр»; Алиса Сергеенко , обучающаяся 9 класса МБОУ «Ялтинская средняя школа № 12 с углубленным изучением иностранных языков», МБУДО «Детский экологический центр»;

, обучающаяся 9 класса МБОУ «Ялтинская средняя школа № 12 с углубленным изучением иностранных языков», МБУДО «Детский экологический центр»; Анна Данилова , обучающаяся 10 класса МБОУ «Ялтинская средняя школа № 11», МБУДО «Детский экологический центр»;

, обучающаяся 10 класса МБОУ «Ялтинская средняя школа № 11», МБУДО «Детский экологический центр»; Алёна Гаврилова , обучающаяся 10 класса МБОУ «Ялтинская гимназия им. А.П. Чехова»;

, обучающаяся 10 класса МБОУ «Ялтинская гимназия им. А.П. Чехова»; Максим Ямников , обучающийся 10 класса МБОУ «Ялтинская средняя школа № 11», МБУДО «Детский экологический центр», ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения».

, обучающийся 10 класса МБОУ «Ялтинская средняя школа № 11», МБУДО «Детский экологический центр», ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения». Ангелина Григорьева, обучающаяся 10 класса МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей № 9».

9 из 100 стипендиатов Совета министров Республики Крым – наши ялтинские старшеклассники. Наша надежда и опора, наше блестящее будущее. Искренне радуюсь, безмерно горжусь и верю, что наши детки прославят город, республику, нашу страну. От всей души желаю каждому крепкого здоровья, дальнейших успехов и всего самого наилучшего! Благодарю от всего сердца их родителей и педагогов, — цитирует пресс-служба главу администрации города Ялта Янину Павленко.

Напомним, стипендия Совета министров РК действительным членам Малой академии наук школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств и народных ремёсел присуждается учащимся с 2015 года в соответствии с постановлением Совета министров РК.

Ежегодно её удостаиваются 100 крымских школьников 9-11 классов: победителей республиканских, всероссийских и международных конкурсных программ научной и творческой направленностей, участников фестивалей, форумов и съездов талантливых и одарённых учащихся. Главное условие присуждения стипендии – результативное участие в республиканском конкурсе-защите научно-исследовательских работ МАН школьников Крыма «Искатель».

Целью конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН «Искатель» является выявление, поддержка, привлечение к научным исследованиям талантливой молодежи, создание условий для ее дальнейшего творчества и научной работы, содействие профессиональному самоопределению.

Конкурс проводится в два этапа: первый – отборочный, который проводится в городах и районах Крыма, а второй этап включает в себя заочное оценивание работ представителями высшей школы, написание контрольной базовой дисциплины по направлению исследования и непосредственную очную защиту научно-исследовательской работы перед членами жюри – учеными, кандидатами и докторами наук крымских университетов и институтов. По итогам 2020-2021 учебного года Стипендиатами Совета министров РК по линии Малой академии наук «Искатель» стали 9 обучающихся Ялты.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта