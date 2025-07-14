Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Социальная сфера РК | Школьники и студенты Крыма получают федеральную соцдоплату к пенсии во время подработки на каникулах
Новости Республики
Школьники и студенты Крыма получают федеральную соцдоплату к пенсии во время подработки на каникулах

Школьники и студенты Крыма получают федеральную соцдоплату к пенсии во время подработки на каникулах

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 18:12 14.07.2025

Летом студенты и школьники ищут возможность подработки. Отделение Социального фонда России по Республике Крым разъясняет: учащиеся, которые получают пенсию по потере кормильца или по инвалидности, а также федеральную социальную доплату к ней, могут зарабатывать на каникулах без потери выплат.

В период осуществления трудовой деятельности федеральная социальная доплата сохранится у тех школьников и студентов, которые выберут летнюю работу в студенческих отрядах или трудоустроятся по направлению службы занятости населения. Такой порядок действует для детей до 18 лет и студентов-очников до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам.

Сообщать о периодах работы по направлению  Центра занятости населения (включая участие в общественных работах) не нужно. Отделение СФР по Республике Крым получит информацию о трудоустройстве в рамках межведомственного взаимодействия с ЦЗН. Соцдоплата будет сохранена автоматически.

Если трудовая деятельность осуществляется в студотряде по трудовому договору во время каникул, необходимо предоставить пакет документов в клиентскую службу республиканского Отделения СФР:

  • Справку об обучении в образовательной организации.
  • Справку из вуза/ссуза о периоде каникул (или заверенную копию приказа о графике учебы).
  • Справку о членстве в студотряде (выданную организацией из федерального или регионального реестра молодежных объединений).
  • Сведения о заключенном трудовом договоре и его сроках.

При официальном трудоустройстве  периоды летней подработки засчитываются в трудовой стаж, начисляются пенсионные коэффициенты, что напрямую влияет на размер будущей страховой пенсии.

Важно помнить!

  • Формирование пенсионных прав (стаж и коэффициенты) происходит только при официальном трудоустройстве с «белой» зарплатой.
  • С 2021 года при первом трудоустройстве выдается электронная трудовая книжка (ЭТК).
  • ЭТК позволяет всегда иметь под рукой актуальные сведения о своем стаже, накопленных пенсионных коэффициентах и трудовой деятельности через личный кабинет на портале Госуслуг.
  • Обязательно наличие СНИЛС для регистрации в системе пенсионного страхования.

Выплаты школьникам и студентам, которые трудоустоились самостоятельно или проходили оплачиваемую практику, будут возобновлены после прекращения трудовой деятельности со следующего месяца.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Республике Крым, позвонив в единый контакт-центр: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00).

Общую информацию можно получить в социальных сетях (ВК, одноклассники и ТГ) на официальных страницах Отделения Социального фонда России по Республике Крым.

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x