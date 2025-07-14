Школьники и студенты Крыма получают федеральную соцдоплату к пенсии во время подработки на каникулах

В период осуществления трудовой деятельности федеральная социальная доплата сохранится у тех школьников и студентов, которые выберут летнюю работу в студенческих отрядах или трудоустроятся по направлению службы занятости населения. Такой порядок действует для детей до 18 лет и студентов-очников до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам.

Сообщать о периодах работы по направлению Центра занятости населения (включая участие в общественных работах) не нужно. Отделение СФР по Республике Крым получит информацию о трудоустройстве в рамках межведомственного взаимодействия с ЦЗН. Соцдоплата будет сохранена автоматически.

Если трудовая деятельность осуществляется в студотряде по трудовому договору во время каникул, необходимо предоставить пакет документов в клиентскую службу республиканского Отделения СФР:

Справку об обучении в образовательной организации.

Справку из вуза/ссуза о периоде каникул (или заверенную копию приказа о графике учебы).

Справку о членстве в студотряде (выданную организацией из федерального или регионального реестра молодежных объединений).

Сведения о заключенном трудовом договоре и его сроках.

При официальном трудоустройстве периоды летней подработки засчитываются в трудовой стаж, начисляются пенсионные коэффициенты, что напрямую влияет на размер будущей страховой пенсии.

Важно помнить!

Формирование пенсионных прав (стаж и коэффициенты) происходит только при официальном трудоустройстве с «белой» зарплатой.

С 2021 года при первом трудоустройстве выдается электронная трудовая книжка (ЭТК).

ЭТК позволяет всегда иметь под рукой актуальные сведения о своем стаже, накопленных пенсионных коэффициентах и трудовой деятельности через личный кабинет на портале Госуслуг.

Обязательно наличие СНИЛС для регистрации в системе пенсионного страхования.

Выплаты школьникам и студентам, которые трудоустоились самостоятельно или проходили оплачиваемую практику, будут возобновлены после прекращения трудовой деятельности со следующего месяца.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Республике Крым, позвонив в единый контакт-центр: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00).

Общую информацию можно получить в социальных сетях (ВК, одноклассники и ТГ) на официальных страницах Отделения Социального фонда России по Республике Крым.