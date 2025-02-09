Школьники и студенты Севастополя — участники первого всероссийского научного диктанта «Наука во имя Победы»

В честь Дня российской науки состоялся первый научный диктант «Наука во имя Победы» посвященный вкладу исследователей в Победу в Великой Отечественной войне. Диктант прошел в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Года Защитника Отечества и Десятилетия науки и технологий.

Это первый всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы», который проводится под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации. Центральной площадкой по всей стране является Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова, а в нашем городе центральной площадкой выступила школа «ЭКОТЕХ +», но сегодня абсолютно все школы подключены к диктанту, учащиеся старших классов и студенты нашего города сегодня испытают свои знания, силы и умения. Принять участие могут все желающие дистанционно на сайте диктант.наука.рф. Это повод подтянуть свои знания, заполнить пробелы в истории, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки города Севастополя Елену Андрус.

Участники диктанта на базе школы «Экотех+» стали участниками телемоста с Шуваловским корпусом Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

В диктанте всего 25 вопросов, посвященных открытиям и достижениям советских ученых, которые помогли добиться Победы в Великой Отечественной войне. Авторы теста – историки Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.

К написанию диктанта сегодня присоединились Заместитель Председателя Правительства РФ России Дмитрий Чернышенко и Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Вопросы диктанта зачитали ведущие российские ученые и деятели науки: ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова Юлия Горбунова, лауреат Премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год Ирина Тимофеева, антрополог, ветеран ВОВ Нина Данилкович, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Никита Марченков и другие.

Сегодня я приняла участие в научном диктанте, посвященном ученым, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Я планирую сдавать ЕГЭ по истории в этом году, и считаю, что участие в диктанте пойдет только на пользу как и для подготовки,так и для общего развития! — поделилась впечатлениями ученица школы «ЭКОТЕХ+» Дарья Кузнецова.

Основная задача первого Всероссийского научного диктанта «Наука во имя Победы» – привлечь внимание студентов, школьников и широкой общественности к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, продемонстрировать значение науки и ученых в Победе, а также показать роль Великой Отечественной войны в научно-технологическом прорыве советской науки.

В течение всего учебного года проводится большое количество мероприятий, посвященных патриотическому воспитанию, мы принимаем участие в различных патриотических конкурсах и фестивалях. Дети не просто ставят и показывают творческие номера, а погружаются в историю, рассказывают о реальных людях, которые вошли в историю как герои и сделали победу возможной, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы «ЭКОТЕХ+» Елена Баканова.

Чтобы пройти диктант онлайн, нужно зарегистрироваться на сайте диктант.наука.рф. Оценка ответов будет проводится автоматически, а результат придет на указанную при регистрации почту.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя