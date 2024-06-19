Школьников Ялты приглашают принять участие в творческом конкурсе «Москва – сердце России»

С 1 по 7 сентября в Ялте пройдет муниципальный конкурс сочинений, эссе, стихотворений «Москва – сердце России», принять участие, в котором могут ученики 1-11 классов. Конкурс приурочен к празднованию Дня города Москва
Темы работ:
1. «Москва – сердце России»
2. «Москва глазами ялтинцев»
3. «Ялта-Москва транзит»
4. «Я люблю Москву!»
5. Старинные особняки Ялты, построенные московскими архитекторами
6. Свободная тема.
Конкурсные работы направляются на электронный адрес syt.yalta@yalta.rk.gov.ru в МБУДО «ЦДЮТТ» с пометкой: «Москва». От каждого участника принимается не более одной работы в каждой номинации: стихотворение, сочинение, эссе. Все работы будут проверены программой «Антиплагиат». В случае обнаружения более 30% совпадений с другими ресурсами, материал будет снят с конкурса.
Сроки приема работ с 20 июня по 4 сентября 2024 г. Оглашение имен победителей 7 сентября 2024 г.
Организатор конкурса — Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта.
Подробнее ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке – https://cdn.crimeaschool.ru/organization-292/89a947a7381c41c7966061ed8b63be2f
источник: пресс-служба администрации Ялты
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